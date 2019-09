Antoinette und Urs Biedermann-Hermann auf dem Sandrain in Dulliken feiern heute, am 20.09.2019 ihren Hochzeitstag. Ganze fünf Jahrzehnte hat das Ehepaar gemeinsam bewältigt. Sie blicken zurück auf gute und auf schlechte Zeiten, doch sie sind immer beieinander geblieben. In unserer schnelllebigen Zeit ist diese Beständigkeit etwas ganz Besonderes. Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Wir gratulieren herzlich und wünschen Ihnen noch viele schöne gemeinsame Jahre.

Liebe Grüsse von euren Kindern und Enkelkindern