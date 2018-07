Andreas Meier, der für das Gemeindepräsidium Niedergösgen kandidiert, stellte sich getreu seinem Motto «Andi bi de Lüt » den Feuerwehrfrauen und –männern nach ihrer Übung vor. Den amtierten Gemeinde-Vizepräsident freute es besonders, dass er der Feuerwehrtruppe versichern konnte, dass der Kauf der Liegenschaft Hauptstrasse 81-83 auf gutem Wege ist: «Nach Abschluss des Kaufes am 9. Juli 2018 werden wir die Planung für einen neuen Werkhof und ein neues Feuerwehrmagazin in Angriff nehmen und vorantreiben.» Für Andreas Meier hat die Feuerwehr inzwischen so vielfältige Aufgaben, dass es für jede Gemeinde unverzichtbar ist, eine starke Rettungsorganisation zu haben. Infos zu Andreas Meier: www.andreasmeier.info