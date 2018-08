«Als ich im Mai meine Auftritte im Zusammenhang mit meiner Kandidatur als Gemeindepräsident plante, sagte meine Tochter Anja spontan: Du musst auch etwas für die junge Generation machen», eröffnete Andreas Meier seine Rede. Rund 50 Junge und Junggebliebene folgten der Einladung zur Chill-out-after-work-Party in die Gartenlounge des Restaurants Brücke in Niedergösgen. Andreas Meier motivierte die Zuhörerinnen und Zuhörer sich politisch zu engagieren. Er selbst sammelte seine ersten politischen Erfahrungen mit 21 Jahren im Gemeinderat. Dort war er 12 Jahre lang aktiv . «Unser Gemeindemilizsystem kann nur funktionieren mit engagierten einsatzwilligen Personen. Unser freies System

in dem wir in der Gemeinde selber bestimmen und gestalten können ist ein Geschenk dazu müssen wir Sorge tragen, wenn wir künftig nicht fremd bestimmt und verwaltet werden wollen.»

Sein Ziel ist es, sich weiterhin für ein fortschrittliches Niedergösgen zu engagieren. Die anstehenden Aufgaben seien pro aktiv anzupacken und Niedergösgen in eine gute, lebenswerte Zukunft zu führen.

Infos und weitere Anlässe: www.andreasmeier.info

Fotos: André Albrecht, Olten.