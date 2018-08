Dem Gemeindebrief der Etzgemer Gottesdienstordnung konnte man entnehmen: „15. August Maria Himmelfahrt, ein Festtag, an dem die römisch-katholische Kirche die Aufnahme der Gottesmutter Maria in den Himmel mit Leib und Seele feiert. An diesem grossen Fest Mariens und der Menschheit gehen wir zu Ehren der Muttergottes nach Todtmoos.“

Die Gläubigen besammelten sich um 6.00 Uhr in Etzgen in der Bruderchlausenkapelle. Nach der Andacht und dem Eucharistischen Segen machten sich 26 Pilger mit Pater Markus Schmidt auf nach Todtmoos. Bei strahlend schönem Sommerwetter folgten sie der Strecke dem Rhein entlang nach Albbruck. Die schwingende Rheinbrücke brachte sie auf deutschen Boden. Der erste Rosenkranz, - freudenreicher - wurde gebetet. Pater Schmidts Impuls war das Thema Angst,: „denn die Angst trennt uns von Gott“.

Vorbei an blumengeschmückten Häusern ging es bergauf in den kühlen, schattigen Wald. Dort wurde der schmerzhafte Rosenkranz zum Impuls, „Licht und Erleuchtung“ gebetet.

33 Kilometer wie im Flug bewältigt

Über Stock und Stein wandernd, mit Liedern auf den Lippen wie „S’Ramseiers wej go grase..“ oder „Das alte Haus von Rocky Docky..“, gelangen alle pünktlich um 11.30 Uhr zum Mittagsrastplatz Strittmatt. Der Cervelat, Wasser, Kaffee und Kuchen standen schon bereit. Nach der Mittagspause ging der Bittgang weiter, und zusätzliche neun Personen kamen dazu. Der Weg im Schwarzwald führte über Moos und Farn bewachsenen Waldboden. Den dritten – glorreichen - Rosenkranz betend und singend zum Thema „Die Einheit mit Gott“ bewältigten die Pilger die 33 Kilometer wie im Flug.

Als die Muttergottes einem Priester erschien

In Todtmoos angelangt, besammelten sich die Pilger und Gläubige in der Wallfahrtskirche. Der Pauliner Mönch Pater David hiess alle recht herzlich willkommen „Zu unserer Lieben Frau von Todtmoos, denn Maria, lässt niemand hilflos.“

Die Hl. Messe im a.o. Ritus wurde von Pater Schmidt zelebriert und von der Frauenschola aus Etzgen und der Organistin Marie-Flore Donnhauser mit der gregorianischen IX. Messe zu Ehren der Muttergottes wundervoll begleitet.

In der Predigt von Pater Schmidt hörte man, wie es vor 750 Jahren zu dieser Wallfahrtstätte „Zu unserer Lieben Frau von Todtmoos“ kam. Der Priester Dietrich von Rickenbach war im Jahr 1255 auf dem Weg zu einer Person, die die Krankenkommunion erhalten sollte. Als er auf dem Weg beim Sumpf vorbeikam, der so „pestilenzialisch“ stank, dass die darüber fliegenden Vögel starben, erschien ihm dort die Muttergottes Maria. Sie sagte zu ihm: „Du wirst im Sumpf eine Tanne finden, mit einem Kreuz bezeichnet. An dieser Stelle sollst du eine Kapelle bauen zu Ehren von meinem Sohn Jesus. Dann wird der Fluch von diesem Ort weichen.“ Vor 750 Jahren wurde am Ort, wo die Tanne mit dem Kreuz stand, eine Kapelle gebaut. Der Herrgott liess diesen Ort vom Tod ins Leben führen. Heute ist Todtmoos ein wunderbarer Wallfahrts- und Kurort. Am Schluss der Hl. Messe wurden noch die mitgebrachten Kräutersträusse, die vor Blitz, Hagel, Unwetter und dem Bösen beschützen sollen, gesegnet.

Zum Abschluss begaben sich alle Kirchgänger in den Klostergarten zum gemeinsamen Picknick. Gestärkt an Leib und Seele machten sich die Pilger dann auf die Heimreise.

Lengnau, 22.08.2018

Marianne Baldinger-Lang