Erneut treffen sich am kommenden Sonntag die Sammlerfreunde von Aufstellfiguren im Rest. Sternen in Wohlen. Am Sonntag 29.10.2017 ab 13.00 Uhr können Interessierte bei freiem Eintritt in die Welt der Aufstellfiguren eintauchen.

Das Restaurant Sternen ist ab 13.00 Uhr geöffnet.



Neben bekannten Marken wie Elastolin, Timpo, Starlux etc,

die vor allem in den 60er Jahren in jedem Kinderspielzimmer vorhanden waren, werden auch Lego/ Star Wars/ Figuren etc.

anzutreffen sein.



Eventuell haben Sie im Estrich ebenfalls noch Figuren und Holz-

forts, welche nicht mehr benötigt werden. Die anwesenden

Sammler geben Ihnen gerne eine Einschätzung ab. Am besten

bringen Sie Ihre Figuren mit.