Eine wunderschöne Tour bietet sich am Lenker Betelberg an. Von dort aus eröffnet sich ein wunderschöner Ausblick hin zum Wallis. Im Schweizer Simmental ist es einfach schön. Pisten gibt es in Rot, Blau und Schwarz. Für jedes Alter und jeden Übungsgrad also eine geeignete Route. Die Geschwindigkeit kann sich beinahe jeder selbst aussuchen. Und nach dem Carving erhalten die meisten Skifahrer eine Kurbehandlung. Nach der Piste lockt beispielsweise ein Schwefelpool. Kuren verändern sich laufend und es finden sich immer wieder neue Behandlungen für Kurgäste und für alle, die sich entspannen möchten. Entspannung ist ein aktuelles Thema. Der Alltag ist immerhin anstrengend. Genau aus diesem Grund hat man sich im Berner Oberland etwas einfallen lassen. Ein Schwefelpool ist sicherlich ungewöhnlich genug. Im Sommer haben die Bauern mit ihren berühmten Simmentaler Rindern die Bergwelt wieder für sich. Wenn die Pisten aber verschneit sind, kommen die Skifahrer und Rodler in die Berge. Genau der richtige Zeitpunkt, um mit dieser neuartigen Kuren zu überzeugen. Diese liegt inmitten der schönen Bergwelt und ist ein Naturschauspiel.

Eine Quelle nahe der Simmenfälle

Mitten in den Bergen befinden sich die 200 Meter hohen Simmenfälle. Diese gefrieren teils im Winter, aber sind in jeder Jahreszeit ein Naturschauspiel, das sich zu sehen lohnt. In der Nähe der Gondelbahn entdeckte man früher eine Schwefelquelle. Eigentlich riecht diese Quelle nicht wirklich gut. Nicht weit von der Quelle liegt heute das Hotel Lenkerhof, welches zuvor eine Kuranstalt gewesen ist. Unterhalb der Schwefelquelle baute man eine Kuranstalt, die in der Schweiz einen hohen Bekanntheitsgrad besitzt. Heute ist sie erneut der Grund für einen Kur-Hype. Die Quelle bot schon immer den gesundheitlichen Vorteil für Knochenkuren, als Hilfe gegen Hauterkrankungen und als Heilung für die oberen Atemwege. Die Kuranstalt wurde zunächst jedoch von den Eidgenossen geschlossen und das 350 Jahre alte Gebäude verkauft. Ein Investor ließ vor wenigen Jahrzehnten eine Luxusunterkunft daraus entstehen. Das Gebäude mit teils 120 Jahre alten Böden bietet nun Haute Cuisine, Wellness und Schwefel an.