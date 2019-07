Das Altenheim Schiffländi im Aargauer Auenstein strahlt in wunderschönem Lichterglanz und märchenhaftem Zauber. Herr Koch kündigte den Sommermarkt im Zentrum bereits vorher grossräumig an und verrät, dass es eine Fortsetzung geben wird, die dem Vorgänger in Überraschungen nicht gleicht und sich erweitert. Eine Kunst, die sich sehen lassen kann und das freut alle ganz besonders. Schauen wir genauer hinein.



An 20 Ständen gibt es selbstgemachtes zu kaufen. Hergestellt von den Rentnern und Pflegebedürftigen des Heims. Mit viel Liebe und Können. Ein Gefühl zum Anschauen und Bestaunen. Strickwaren, Backwaren, Wurstwaren, Eierlikör und Kirschen sowie Racelette und Würstchen: Hier gibt es alles zu haben, was Jung und Alt beliebt und sie zusammenbringt. Ein heimeliger Sommermarkt auf dem Alltagssorgen vergessen werden und der nicht nur für Heimbewohner und Angehörige zu besuchen ist. Gefeiert wird drinnen wie draussen. Denn wenn es draussen zu kalt wird, feiern die Damen und Herren einfach drinnen weiter und geniessen hier das Gefühl des sommerlichen Vorglanzes.



Ein Bazar ist ebenfalls vorhanden, bereitet Freude und Alltagsgestaltung. Die Kunsthandwerkerinnen des Heimes präsentieren Ihre Stücke in Vorfreude und Verkaufsfreude. Höhepunkt des Abends war die Musik- und Feuershow von Herrn Ziegler. Elemente des Tanzes kamen besonders im Dunkeln durch die Feuerbilder sehr gut zur Geltung und ein Jonglierkünstler war ebenfalls vor Ort, um die Kulissen zu beleuchten und das perfekte Präsentationsfeeling anzubieten. So wurden die Alten in eine vergangene Zeit zurückgesetzt.

Der Abschluss des Sommermarktes brachte die Vorfreude auf den Markt im nächsten Jahr mit. Die Alten freuen sich bereits jetzt auf ein Wiedersehen. Warum? Es wird sich gegenseitig beschenkt mit gebasteltem, freut sich wieder auf neue Musik, neue frische Künstler und auf das, was über das Jahr geleistet wurde. Gemeinsam über Generationen hinweg verbinden sich hier Jung und Alt und der Heimchef freut sich mit Ihnen. Eine schweizerische Tradition wird fortgeführt. Auch Maler und andere Künstler aus Gontenschwil waren mit Ständen anwesend, gekauft werden konnte dieses Jahr auch bequem auf Rechnung. Keulen, Fächer und Fackeln kommen zum Einsatz auf dem traditionellen Sommermarkt. Es soll sich jeder wohlfühlen und das gemeinsame Miteinander geniessen. Dabei packen die Alten auch den sog. Fressständen kräftig mit an und so muss niemand lange warten. Neben Kunst, Musik, Essen und Getränken.