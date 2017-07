Vom hügeligen Voralpenland bis hoch hinauf auf die Gipfel der Allgäuer Alpen sind Aktivreisende seit jeher unterwegs. Als nachhaltige Gesundheits- und Wohlfühldestination will die Region mehr. Wer sich heute mit dem Markenzeichen Allgäu schmückt, musste sich nach strengen Kriterien prüfen lassen.



Das „Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen“ ist das artenreichste Gebirge Deutschlands überhaupt. Hier findet man 40 Orchideenarten – darunter den Frauenschuh, die größte frei wachsende Orchidee des Alpenraums –, den fleischfressenden Sonnentau und weitere 70 bedrohte Pfalzenarten. Nachhaltiger Tourismus ist bereits gelebte Realität: Fast alle Urlaubsziele sind ohne Auto einfach zu erreichen, öffentliche Verkehrsmittel mit vielen Touristenkarten sogar kostenlos zu benutzen. Weiter geht es dann per Muskelkraft.

Strampeln in luftige Höhen, dahingleiten in lieblichen Tälern

Fast in den Mountainbikerhimmel führen die Alpenüberquerungen. Einige der beliebtesten Trails beginnen im Allgäu. „Radrund Allgäu. Die Runde in die schönsten Ecken“ heißt hingegen der 450 Kilometer lange Etappenradweg durch das Allgäu,auf dem Sie Geschichte und Geschichten der Landschaft erfahren. 50 Bahnhöfe entlang der Route garantieren Flexibilität und für jeden Radler eine Strecke mit passendem Höhenprofil. Weniger anstrengend sind Sie mit klimafreundlichen E-Bikes, Pedelecs oder sogar einem barrierefreien Dreirad unterwegs. Strom tanken Sie z. B. an der Richtersalp, die den Strom zur Akkuladung aus einem eigenen kleinen Wasserkraftwerk hinter der Hütte gewinnt.

„Frische ab Hof“

Die Kraft der Kräuter, die auf den Bergwiesen rund um Bad Hindelang blühen, findet sich auch in der Milch wieder, die die Allgäuer Braunvieh-Kühe geben. Diese Milch wird – teilweise direkt vor Ort oder in den Alp-Sennereien – zu hochwertigem Bergkäse verarbeitet. Unter dem Label „Regionale Küche – so kocht Bad Hindelang“ haben sich 14 Gastronomen zusammengeschlossen, bei denen Frische ab Hof auf den Tisch kommt.

Expedition Nagelfluh

Eine ganz besondere Erlebnisausstellung wurde vom Naturpark Nagelfluhkette in Immenstadt für Familien eingerichtet. Alternativ nehmen die Kinder an einer Junior- Ranger-Ausbildung teil und erlernen, wie der Kreislauf der Natur funktioniert, während die Eltern verschiedene Konzepte regionaler Gastronomie von „Landzunge“ bis „Mundart“ testen.