In der Schweiz gibt es in den letzten Jahren erfreuliche Rekorde hinsichtlich der Geburtenrate. Ein wahrer Babyboom ist aufgrund des allgemeinen Bevölkerungswachstums bzw. einer steigenden Rate von Mehrlingsgeburten zu vermelden. Aufgrund dessen wächst auch die Nachfrage an Babyphone, um den Schlaf der Kleinen bestmöglich überwachen zu können. Viele Eltern sind allerdings überfordert mit der Vielzahl der Produkte, die am Markt angeboten werden. Die Auswahl reicht hierbei von Geräten ab 20 Euro, bis hin zuLuxusgeräten die über 100 Euro kosten.

Wie funktioniert ein Babyphone?

Klassischerweise besteht ein Babyphon aus jeweils einem Empfänger und einem Sender. Hierbei wird eine Einheit beim Baby gelassen und eine Einheit befindet sich bei den Eltern. Einige Modelle funktionieren ähnlich wie ein „Walkie-Talkie“, das heißt, über eine bestimmte Distanz kann in beide Richtungen gehört bzw. gesprochen werden. Dies ermöglicht es den Eltern auch über das Babyphon das Kleinkind zu beruhigen oder in den Schlaf zu singen, ohne dabei ins Kinderzimmer gehen zu müssen. Der generelle Vorteil bei der Verwendung eines solchen Gerätes ist, dass die Eltern sofort mitbekommen ob das Baby nur unruhig schläft oder aber weint bzw. schreit, und ist daher ohne Zweifel ein wichtiger Bestandteil der Erstausstattung verantwortungsvoller

Eltern.

Analog vs. Digital

Eine wichtige Frage vor dem Kauf ist, welcher Verbindungstyp gewählt werden soll. Bei Babyphone gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Varianten: ein analoges oder ein digitales Gerät.

• Analoge Babyphone: Bei der Übertragung mit einem analogen Funksignal kann „Elektrosmog“ entstehen. Viele Modelle sind mittlerweile innen mit Kupfer beschichtet, wodurch weniger Elektrosmog produziert und dadurch das Kind besser geschützt ist. Ein anderes Problem bei analogen Geräten ist, dass es zu Störungen aufgrund anderer Geräte, die sich in der Nähe befinden, kommen kann, da diese oftmals mit der gleichen Frequenz wie das Babyphon senden.

• Digitale Babyphone: Solche Modelle verzichten im Gegensatz zu analogen Geräten auf die Verwendung von Funkwellen. Sogenannte DECT-Babyphone sorgen für eine störungsfreie und sichere digitale Verbindung, die nicht nur abhörsicherer sind, sondern auch über eine bessere Sprachqualität verfügen. Allerdings gelten solche Modelle als meist stärker und ununterbrochen strahlend.

Zwar geben kabellose Babyphone immer elektromagnetische Strahlen ab, diese stellen aber laut Stiftung Warentest kein gesundheitliches Risiko dar, da die Strahlung weit unter den zulässigen Grenzwerten liegt. Ein täglich verwendetes Handy oder WLAN weist eine weitaus intensivere Strahlenintensität als handelsübliche Babyphone auf.

Neben der Auswahl zwischen den Verbindungstypen gibt es auch noch viele weitere Extras wie beispielsweise eine Kamera, Vibrationsalarm, Gegensprechfunktion, Temperaturanzeige oder aber auch Geräte mit Lichtspiel, die sehr hilfreich sein können. Außerdem gibt es noch verschiedene Babyphon Apps, die aber aufgrund der

Handystrahlung nicht empfehlenswert sind. Weitere Informationen und aktuelle Tests von vielen Babyphones finden Sie auf der Seite Babyphone- Test.

Tipps um die Strahlungsbelastung zu minimieren

Da es kein Babyphon am Markt ohne elektronische Strahlen gibt, können zum Wohle des Kindes nachfolgende Tipps helfen:

• Mindestabstand einhalten: Das Babyphon sollte immer mindestens einen Meter zum Babybett aufgestellt werden.

• Reichweiteneinstellung: Bei den meisten Modellen kann die Reichweite bzw. ein ECO-Modus eingestellt werden. Je geringer die Reichweite, desto geringer ist auch die Strahlung.

• Babyphone mit Akkus und Batterien: Geräte, die mit Batterien oder Akkus betrieben werden, geben grundsätzlich weniger Strahlung ab als Modelle, die an den Strom angeschlossen werden, da diese keine elektrischen Wechselfelder produzieren.

• Das Gerät abschalten, wenn nicht benötigt: Da ein Babyphon nur in Schlafphasen benötigt wird, sollte es

dazwischen immer vollständig abgeschaltet werden.

Fazit

Die Anschaffung eines Babyphones ist aufgrund der großen Auswahl relativ schwierig, daher ist es vor einem Kauf ratsam, verschiedene Tests und Bewertungen online durchzusehen. Wichtig ist sich im Vorhinein darüber Gedanken zu machen, welche Funktionen das Gerät haben sollte. Generell ist zu sagen, dass beim Kauf auf jeden Fall darauf geachtet werden sollte, dass das Babyphon so strahlungsarm wie möglich arbeitet. So steht einer sicheren Überwachung des Kindes nichts mehr im Wege.