Wie jedes Jahr lud die kath. Frauengemeinschaft Windisch zum Handarbeits-Abend in gemütlicher Runde ein. Am 16. November trafen neugierige Frauen zum angebotenen Event „Häkeln“ im kath. Kirchenzentrum ein. Die grosse Auswahl an Farben und die Idee, Putz- oder Duschschwämme zu häkeln bestach.

Der Event hat bereits einen kleinen aber treuen „Stamm“ an interessierten Frauen. Tendenz steigend. Während ein paar Stunden wird gehäkelt, überlegt, gelacht und zwischendurch bei Kuchen und Getränken geplaudert. Die entstandenen Häkelarbeiten sorgen bestimmt diese Weihnacht für überraschte Gesichter, fröhliche Putz-Laune und herrliche Dusch-Erlebnisse. Der Erlös des Abends geht an die „Lismi-Frauen“ der Frauengemeinschaft, die sich einmal im Monat treffen. Mit dem Geld kaufen sie Wolle und verschenken dann ihre Strickarbeiten an Bedürftige weiter.