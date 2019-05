Am Banntag so viel herum zu schiessen ist völlig absurd und unnötig und verursacht grossen Stress für Mensch und Tier. Die Schiesserei gehört abgeschafft. Sie ist nur ein Symbol für eine Machtdemonstration und heute völlig überholt.

Liebe Banntagsveranstalter bitte nehmt mein Anliegen auf. Wohnhaft in Hersberg hören wir die Knallerei zweimal, da schon die Liestaler am Montag auf den Herschbrg ziehen müssen.

Das bedeutet, dass wir dann schon den ganzen Tag die Schiesserei hören müssen. Wenn schon bleibt doch in Liestal.

Die Hersberger müssen ja am Do. sowieso nocheinmal blödsinnig herumknallen!