Im September beenden wir unseren Alpenpanoramaweg Rorschach – Genf. Wir hatten Glück und verbrachten wunderbare Wandertage. Einmal mehr wurde uns bewusst durch welch wunderschöne Landschaften unsere Wanderwege führen.



Weshalb ist wandern eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten in unserem Land? Ganz einfach: Wandern ist kontaktfördernd, familienfreundlich, gesund, kostengünstig und umweltverträglich, also starten wir mit einem neuen Angebot :



Via Cook, eine Route von ViaStoria, basierend auf wissenschaftlichen Grundlagen. Die Reise von Thomas Cook 1863 war der Anfang des modernen Tourismus.



Genf – Chamonix (F) – Martigny – Leukerbad – Gemmipass – Berner Oberland – Luzern – Rigi – Olten – Neuenburg – Pontarlier (F)



Wiesen, Gletscher, Wälder, Wildbäche mit kristallklarem Wasser, atemberaubende Panoramen, schmucke kleine Dörfer, märchenhafte Burgen, glitzernde Seen – all das erwartet uns auf unserer neuen Route.



Die perfekte Erholung für Körper, Geist und Seele!



Das Wichtigste gleich vorweg – man muss kein Profi sein, um dabei zu sein. Das Alter spielt nur eine untergeordnete Rolle, zumal das gemeinsame Erleben und der Genuss im Vordergrund stehen.



Die Wanderdauer beträgt im Durchschnitt vier Stunden, reine Gehzeit, die teils schmalen Wege erfordern etwas Kondition und Trittsicherheit.



Es wird grosser Wert darauf gelegt, dass sich jeder Wandergast in der Gruppe wohl fühlt und keineswegs überfordert wird. Der Lohn für die Mühen mancher Aufstiege sind grandiose Ausblicke und paradiesische Landschaften.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Leitung: Maja Egloff 056 496 34 70 Auskunft: egloff.maja@sunrise.ch