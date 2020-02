Aktion 72 Stunden der Pfadi Phoenix Niederamt

Im Rahmen der Aktion 72 Stunden organisierte die Pfadi Phoenix Niederamt einen Wintermarkt. Der Erlös ging dabei an die Stiftung Joël- Kinderspitex Aarau. So konnten die Pfadikinder andere Kinder in der Region unterstützen.

Zwischen dem 16. und 19. Januar 2020 fand die Aktion 72 Stunden statt, bei der in der ganzen Schweiz gemeinnützige Projekte durchgeführt wurden. Dabei war es das Ziel, dass Jugendverbände in 72 Stunden ein Projekt realisieren und so die Wichtigkeit von Freiwilligen- und Jugendarbeit an die Öffentlichkeit tragen können.