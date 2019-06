CRC. Die Auto Ausstellung Stein vom AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz), Sektion Aargau, findet vom 18. – 20. Oktober 2019 statt. Sie erfreut sich auch in diesem Jahr grosser Beliebtheit bei den Ausstellern.

Nebst der Auto Ausstellung in den Hallen und im Aussenbereich führen die Organisatoren auch in diesem Jahr wieder ein Food Festival durch. Gemäss Messeleiter Chris Regez „waren per Ende Juni sämtliche Ausstellungsflächen verkauft“. In den Augen von Heinz Frei, AGVS-Obmann für das Fricktal, hat sich das Konzept der Mehrmarkenausstellung mit allen namhaften Garagen aus der Region bestens bewährt: „Der Garagist kann sich in einem attraktiven Umfeld bei den Interessenten und Kunden präsentieren und seine Autos ins beste Licht stellen. Der Kunde wiederum kann an einem Wochenende rund 120 Neuwagen von 25 Marken kennenlernen.“

Autos und Kulinarik – das perfekte Duo

Alle Besucher können sich im Rahmen der Auto Ausstellung auch auf eine kulinarische Weltreise begeben. Denn erneut bildet ein Food-Festival den passenden kulinarischen Rahmen mit feinen Köstlichkeiten aus aller Welt.

Öffnungszeiten Auto Ausstellung

Freitag, 18. Oktober 2019, 17 – 21 Uhr

Samstag, 19. Oktober 2019, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 20. Oktober 2019, 10 – 17 Uhr

Öffnungszeiten Food Festival

Freitag, 18. Oktober 2019, 17 – 21 Uhr

Samstag, 19. Oktober 2019, 10 – 22 Uhr

Sonntag, 20. Oktober 2019, 10 – 17 Uhr

Eintritt: Gratis

Aussteller: 25

Marken: 25

Autos: 120