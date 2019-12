Agostini Drum School - 30-Jahr-Jubiläum 7. Dezember 2019

Keep on Drumming

Eine fröhliche Stimmung herrschte an diesem verhangenen Samstag vor der Agostini Drum School an der Rötzmatt 10 in Olten. Hier wurden freudig Hände geschüttelt, da umarmten sich alte Weggefährten. Viele aktive und ehemalige Schülerinnen und Schüler feierten an diesem Tag gemeinsam das 30-Jahr-Jubiläum der Schlagzeugschule.

In einer unterhaltsamen Rede erzählte der Gründer und Leiter der Schule, Noby Lehmann, über seinen persönlichen Ausbildungsweg, über die Hindernisse aber auch über die Erfolge der Schule. Dazwischen eingestreut zeigten Schüler in verschiedenen Ausbildungsstadien ihr Können an Cajon und Drumsets. Auch der Oltner Stadtpräsident Martin Wey dankte Noby Lehmann für sein Engagement, das eine Bereicherung für die Oltner Musik- und Kulturszene sei.

Damit alle rund 150 Gäste Platz fanden, stellte das gegenüberliegende Jugendlokal Jugendwerk Olten seine Räume für die Feier zur Verfügung. Im Anschluss wurden alle von den Mitgliedern der „Guggenmusig Müüs“ mit einem feinen Risotto, Glühwein und Punsch verwöhnt. Auch die Bar unter Stöff Blattner war gut besucht. Natürlich konnten sich junge und ältere Besucher auch an den verschiedenen Drumsets versuchen und im neu aufgelegten Lehrmittel für Fortgeschrittene „The Drummer 2“ blättern.