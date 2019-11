Abwechslungsreiche Reise des Füürwehrvereins Hornussen

Füürwehrverein Hornussen

(SK) An einem Oktobersamstag trafen sich bei regnerischem Wetter 26 Mitglieder des Füürwehrvereins Hornussen beim Begegnungsplatz, um für die erste Reise in der Vereinsgeschichte den Car Richtung Ostschweiz zu besteigen.

Sogleich breitete sich sehr gute Stimmung aus und bei Kaffee und feinem Zopf wurde rege diskutiert und gelacht. Die Reise führte auf der deutschen Seite über Schaffhausen nach Uhldingen-Mühlhofen, wo die Mitglieder des Füürwehrvereins Hornussen eine interessante Führung durch das Auto- und Traktormuseum erwartete.

In einer rund zweistündigen Führung wurden den Fricktalern viele alte Traktoren, Autos und Geräte gezeigt und erklärt. Manch einem konnte man die Freude ob den vielen Oldtimerfahrzeugen schon von weitem am grossen Strahlen ansehen. Anschliessend durften alle das feine Mittagessen im Museumsrestaurant geniessen.

Nach der kulinarischen Stärkung fuhr der Reisecar weiter zur Autofähre am Bodensee. Zwischenzeitlich hat sich auch das Wetter gebessert und so konnte bei wunderbarem Sonnenschein die Fahrt auf der Fähre hinüber in die Schweiz genossen werden. Von dort ging die Fahrt im Kanton Thurgau weiter dem Untersee entlang.

Und wenn man schon mal im Kanton Thurgau oder besser "Mostindien" war, durfte natürlich auch ein Abstecher in eine Mosterei nicht fehlen. So war der Besuch der Mosterei Bussinger mit anschliessender Degustation und einem Zobig ein weiterer Höhepunkt auf dieser abwechslungsreichen ersten Vereinsreise.

Nach einer gemütlichen Rückfahrt in den Aargau ging ein wunderschöner und interessanter Tag zu Ende. An dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön an Christian Märke für die Organisation dieser tollen Reise.