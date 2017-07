Einmal einen eigenen Stern haben. Das wünschten sich die Menziker Abschlussklassen für ihre Schlussfeier. Auf ihrem persönlichen Walk of Fame durften die Schüler Pokale und Auszeichnungen entgegen nehmen. Stilecht unter freiem Himmel.



EP. Ein weisser Buick-Oldtimer, Palmen und die Sterne zum Greifen nah. Das ist Hollywood. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Über den roten Teppich schreiten die Schülerinnen und Schüler der Menziker Oberstufe ihrem Walk of Fame entgegen, den Sternen, die ihnen den Weg in die Zukunft weisen. 88 junge Menschen freuen sich auf ihr Abschlusszeugnis und ihr Fest.



Walk of Fame, das ist das Motto der diesjährigen Abschlussfeier. Wer kennt sie nicht, die bordeaux-weiss gesprenkelten Sterne mit goldener Umrandung? Sie tragen die Namen berühmter Persönlichkeiten, verliehen für bemerkenswerte Leistungen. Für einmal säumen die Sterne nicht den Hollywood Boulevard, sondern führen vom roten Teppich zu den Zuschauerrängen auf dem Hof des Primarschulhauses. Ihren Vorbildern auf dem Walk of Fame stehen die Teenager in nichts nach. Sie wissen, wie sich die Stars zum Schaulaufen kleiden. Elegante Anzüge mit Fliegen für die Jungs, bodenlange Roben mit Spitzeneinsätzen für die Ladys. Die meisten Schlitze in den Röcken reichen nicht so extrem hoch wie in anderen Jahren, was man von den Absätzen der High Heels nicht behaupten kann. „Heute Abend seid ihr die berühmten Persönlichkeiten“, begrüsst Schulleiter Bruno Schaller die Schüler, „wenigstens für den Moment.“



Pokale für Engel, Helfer und Fitnesstrainer

„Basketball und ich, das passt nicht so richtig zusammen“, Co-Moderatorin Fitore Mucaj (4. Sek) klärt gleich zu Beginn, warum sie Moderator Bruno Schaller nicht zur Seite steht, sondern neben ihm sitzt. Beim Spielturnier zwei Tage zuvor hat sie alles gegeben und mit einem angeknacksten Knöchel dafür bezahlt. Resultat: Statt High Heels eine Beinschiene, die unter dem Abendkleid zwar bestens kaschiert ist, das „Walken“ aber schwierig macht. Umso besser passen Fitore und „Fame“ zusammen. Bemerkenswerte Leistungen hat sie in ihrer Oberstufenzeit immer wieder erbracht. Zu ihrem Sieg an einem früheren Sporttag meinte sie damals schulterzuckend: „Ich will einfach nicht hinten sein.“ Motivieren kann sie nicht nur sich selber, sondern auch andere.

Das finden auch ihre Klassenkameraden, die sie dafür mit dem MenzoAward belohnen. Diesen Pokal vergibt die Schule Menziken für besondere Leistungen abseits von Prüfungen und Notenskalen. Gewählt werden die Preisträger von ihren Klassen in geheimer Abstimmung. Erst bei der Feier erfahren die Schüler und auch die Co-Moderatorin, wer die Gewinner sind. Fitores Freude über ihren Preis ist gross. Noch grösser wird sie, als sie ihrer Schwester Edona den Pokal der 4. Real a übergeben darf. „Sie hat die Klasse fit erhalten und immer ein offenes Ohr gehabt“, so die Begründung der Mitschüler. Zwei sportlich-soziale Schwestern, die Mucaj-Mädels. Jessy Hediger (4. Real b) und David Zimmerli (4. Bez) erhalten ihren MenzoAward für Hilfsbereitschaft und für ihr Engagement bei besonderen Anlässen. Esra Alpsoy (4. Sek b) ist für ihre Klasse schlicht ein Engel.

88 Sterne tragen 88 Namen

Freude auch bei Lorena Haas (4. Real), Stefan Pesic (Werkjahr), Moriah Nwaukpele (4. Sek) und Sarina Falk (4. Bez). Sie dürfen das beste Zeugnis ihrer Stufe nach Hause tragen, was die Schulpflege mit einem Geldpreis belohnt. Walk of Fame – Ist jeder Schüler ein Star? „Wer die Volksschulzeit erfolgreich abschliesst, hat einen Stern verdient“, Schulleiter Bruno Schaller weist auf die Dekowände. Hier hat jeder Schüler seinen eigenen Stern, mit Namen versteht sich! Dass nicht jeder Erster und Preisträger sein kann, liegt in der Natur der Sache. Aber so, wie der Walk of Fame Künstler verschiedener Genres vereint, so lebt auch eine Schule vom Mix aus stillen Schaffern, Klassenclowns und Charakterköpfen. Dem tragen die Abschiedsbotschaften der Klassenlehrer Rechnung. „Wir haben ein Stück gemeinsame Vergangenheit, die heute auf dem Walk of Fame verewigt wird.“ Lob für Geleistetes paart sich mit feinen Seitenhieben. Manch ein Schüler habe vor der Feier fast kalte Füsse bekommen. „Siiie! Siiie! Was sagen Sie dann über uns?“ Doch die Plappermäuler und Klassenclowns haben keinen Grund zu echter Sorge. An diesem Abend stehen andere Talente im Rampenlicht.



Neue Rollen und freche Perspektiven

Viel Spass bereitet dem Publikum der Abschlussfilm, den drei Schüler in der Projektwoche realisiert haben. Die kultige Produktion besticht mit schnellen Schnitten und frechen Perspektiven. In ihrer Festrede vermuten Elena Ruf und Arlind Arifaj, dass sie an der Rolle des Erwachsenen noch länger zu feilen haben werden: „Wir beginnen das letzte Kapitel vor dem Erwachsensein und hoffen, es wird eine gute Geschichte.“ Gemeindeammann Annette Heuberger bittet die Eltern, ihren Kindern auch weiterhin Sparring-Partner zu sein, lebendige Testpersonen, an denen sich Rollen erproben lassen. Genug geprobt haben die vier Sek-Schülerinnen, die mit ihrer Coverversion von „All of Me“ die Zuhörer bezaubern. Das Publikum belohnt die Leistung mit einem tosenden Applaus und manch einer staunt über die Courage der Mädchen.



Was wäre Hollywood ohne Häppchen und Gläserklingen? Den letzten Stern des Abends verdient sich die zweite Real. Die Schüler spielen ihre Rolle als Gastgeber beim Apéro auf der Wiese vor dem Schulhaus hervorragend. Und was passt besser zur aufkommenden Ferienstimmung als kühle Bowle und feine Vanilleglace bei gefühlten 36 Grad im Schatten?