Abendspaziergang vom Verein Vitaswiss Dietikon.

Nach Ferienende konnte die Turnhalle vom Gewerbeschulhaus in Dietikon wegen Instruktionen für Lernende nicht benützt werden. Als Ersatz für den entfallenen Turnunterricht meldeten sich 13 sportliche TeilnehmerInnen, samt Hund Hugo, zum vorgesehenen Abendspaziergang beim Treffpunkt Marmoriweiher. Dem Weiher entlang, via Grunschen, dann durch den schattenspendenden Wald, erreichten Alle das Wiesentäli in Bergdietikon, wo in der Pizzeria Italiana Einkehr gehalten wurde. Man genoss diverse italienische Köstlichkeiten samt einem erlesenen Dessert. Nach vom Patron offerierten Wassermelonenschnitze, führte beim Einnachten der Heimweg nach Dietikon zurück.

Kurt Huber