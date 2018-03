Die Blockchain ist im Trend. Berühmt geworden durch die Kryptowährung BitCoin hat sich daran in den letzten Jahren nichts geändert. Im Gegenteil: Die Blockchain konnte sich in vielen Bereichen und Branchen durchsetzen und wird heute für viele Projekte verwendet. Die hohe Sicherheit ist dabei der größte Vorteil der Blockchain. Im folgenden Text erfahren Sie alles über die Top 5 Blockchain Trends für das Jahr 2018.

Was ist die Blockchain

Bei der Blockchain handelt es sich um eine besondere, dezentrale Netzwerktechnologie. Sie besteht aus mehreren unabhängigen Servern, die zwar zusammenarbeiten, aber sich in einer dezentralen Struktur befinden. Fällt einer der Server aus, können die Anderen die Arbeit übernehmen. Ein weiterer Vorteil der Blockchain ist die sehr hohe Sicherheit. Einmal in Ihr gespeicherte Datensätze können nicht mehr verändert oder bearbeitet werden. Es muss ein neuer Eintrag angelegt werden. Das macht die Blockchain sicher vor Betrug und Fälschungen.

Die Top 5 Blockchain Trends für 2018

Jedes Jahr gibt es rund um die Blockchain zahlreiche Trends. Das ist auch im Jahre 2018 nicht anders. Die fünf besten Blockchain Trends für 2018 stellen wir Ihnen im Folgenden einmal genauer vor.

1. Die Blockchain wird Alltag

Die Blockchain wird bereits verwendet. Bei den meisten Projekten handelt es sich jedoch im ICOs oder Pilotprojekte. Im Jahre 2018 soll sich dies ändern. Es gibt zahlreiche Pläne, die dafür sprechen, dass die Blockchain von einem Test- und Pilotprojekt, mit nur wenig Nutzung zu einem Projekt des Alltags heranwachsen wird. So werden in diesem Jahr zahlreiche ICOs und Kryptoprojekte damit beginnen, die Blockchain Technologie und ihre Vorteile täglich einzusetzen und auch in der Industrie gibt es immer mehr Branchen und Unternehmen, die auf den Einsatz der Blockchain Technologie mit ihren zahlreichen Vorteilen setzen.

2. Zero-Knowledge-Proof wird verstärkt zum Einsatz kommen

Damit die Blockchain erfolgreich sein kann, ist es unerlässlich, dass Unternehmen wie private Nutzer die Möglichkeit haben, untereinander Zahlungen zu tätigen und Geschäfte abzuschließen. Hierfür ist es jedoch erforderlich, dass die Transaktionen auch verifiziert werden können. Bevor ein Händler etwa seine Ware versendet, muss er sicherstellen, dass diese auch bezahlt wurde. Hier kommt die Zero-Knowledge-Proof Technologie zum Einsatz. Sie ermöglicht die Prüfung von Transaktionen, um festzustellen, ob etwas verifiziert ist. Sei es etwa eine Zahlung für ein Produkt, oder die Erfüllung einer Dienstleistung. Bereits heute ist Zero-Knowledge-Proof Technologie im Einsatz. Mit der zunehmenden Verbreitung der Blockchain im Jahre 2018 und dem Wechsel von einer Testplattform zur Alltags-Technologie, wird sich diese Technik jedoch noch um ein Vielfaches weiter verbreiten.

3. Die Blockchain wird lernen, das Gesetz durchzusetzen

Die Blockchain hat bislang immer noch den Ruf, gerne von Hackern und anderen dubiosen Gestalten verwendet zu werden. Grund dafür ist, dass viele Hacker und Erpresser die Zahlung in BitCoins verlangen. Mit der Zeit hat sich die Blockchain jedoch immer mehr von einem Außenseiter zu einer Alltags-Technologie entwickelt. Wie Sie oben sehen konnten, geht der Trend im Jahre 2018 ganz klar in Richtung einer Nutzung im täglichen Leben. Damit das möglich ist und damit die User in die Technologie vertrauen, kommen Betreiber von Blockchain Netzwerken nicht darum herum, die Einhaltung von Gesetzen und Regeln durchzusetzen. Die Blockchain wird lernen, sich an Gesetze zu halten, illegale Handlungen verbieten und – sehr wahrscheinlich – Möglichkeiten finden, um Kriminelle an die Behörden zu melden und eine Strafverfolgung zu ermöglichen. Und zwar trotz aller Sicherheitsmaßnahmen.

4. Es wird einen Blockchain Crash geben

Experten sind sich sicher: Es wird einen Crash der Blockchain geben. Das dies 2018 passieren wird, ist zwar sehr wahrscheinlich aber nicht sicher. Der Grund dafür? Die Blockchain verliert ihren Pilot-Status. Sie wird von einem Außenseiter zu einem Alltagsprodukt. Das führt nicht nur zu einer deutlich höheren Auslastung und weiteren Nutzung, sondern auch zu einer viel größeren Zahl an Usern. Wie bei allen neuen Technologien wird sich hier zeigen, ob die Blockchain dieser Belastung stand hält. Es wird zu einem Crash und zu daraus resultierenden Anpassungen an der Technologie kommen, bis die Blockchain für den täglichen Einsatz optimiert.

5. Die Blockchain wird unabhängiger

Derzeit gibt es auf dem Markt eine Vielzahl an Blockchain Projekten. Einige von diesen stellen eine Bedrohung für die Existenz der Blockchain Technologie dar. Experten sind sich jedoch sicher, dass die Blockchain unabhängiger wird. Die Technologie wird sich vor allem im Bereich des Asset-Managements selbst vermarkten und die Blockchain Technologie wird unabhängig von ICOs und Kryptoprojekten Einsatz und Anwendung finden. Es handelt sich schließlich um eine eigenständige Technologie, die nicht zwangsläufig an Kryptowährungen und Kryptoprojekte gebunden ist.

Fazit und Zusammenfassung

Die Blockchain ist im Kommen. Die Aussichten für das neue Jahr und die Zukunft im Allgemeinen sind sehr gut. Die oben stehenden Trends geben Ihnen einige Anhaltspunkte dazu, was Sie im Jahre 2018 von der Blockchain erwarten können. Wohin die Technologie geht und wie es um die Entwicklung bestellt ist. Möchten Sie die Blockchain selbst nutzen oder haben Sie die Einführung geplant, dann helfen Ihnen diese Trends dabei, sich ideal auf das aktuelle Jahr vorzubereiten und die Blockchain fit für die Zukunft zu machen.

Über den Author

Krypto Vergleich ist eine Blockchain Agentur für Krypto & ICO Entwicklung. Hier finden Sie interessante und aktuelle Informationen um die neuesten Technologien & Trends.