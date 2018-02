Es ist bereits Tradition, dass die Männerturner zuerst beim Kassier den äusserst günstigen Jahresbeitrag bezahlen und anschliessend bei einem kleinen Apéro sich begrüssen und anstossen auf ein gelungenes Vereinsjahr.

Pünktlich eröffnet unser Präsident Martin Reinhard die 93. Generalversammlung im Restaurant Widder. Er konnte 20 Turner und 4 Gäste begrüssen. 5 Turnkameraden konnten leider nicht an der GV teilnehmen und haben sich dafür entschuldigt.

Nach der Wahl des Stimmenzählers und Genehmigung der Traktandenliste verlas der Aktuar das Protokoll der letztjährigen GV und erhielt dafür einen zustimmenden Applaus.

Der Präsident trug seinen ausführlichen Jahresbericht vor und streifte dabei alle Aktivitäten des Männerturnvereins ausserhalb der Turnhalle. Frühlings- Herbst und Velowanderung, Schweiz bewegt, Wandertage in Arosa, Ferienprogramm, Benzenjass, Weihnachtsfeier, Abendunterhaltung und die letztjährigen GV standen im Jahresprogramm 2017. Auch besuchten wir das Zweiradhaus Martin Scherrer, der uns zeigte wie man die heutigen moderneren Velos gekonnt reparieren kann.

Am Seniorennachmittag, organisiert von der Einwohnergemeinde Derendingen, durfte der MTV zwei Reigen zum Besten geben. Am Hornusserfest in Zielebach beteiligten sich einige Turner und Gönnerinnen des MTV als Helfer. Dies brachte einen willkommenen finanziellen Zustupf in unsere Vereinskasse.

Ein Höhepunkt war im letzten Jahr die Radwanderung, zu der auch die Frauenturngruppe eingeladen war. Organisiert wurde dieser Anlas von Markus Kofmehl und Manfred Strähl. Der Emme entlang nach Biberist, dann der Bahn 2000 folgend bis zum Inkwilersee und zurück nach Derendingen zum wohlverdienten Apero führte uns diese Tour. Danach genossen alle das von Fredi auf dem offenen Feuer zubereitete superfeine Risotto. Mit einer Fahrt des Dampfzuges von Willi Wassmer erkundeten alle mehrmals die herrlich angelegte Gartenanlage.

Die Wanderung auf den Hinterweissenstein wurde von einem Unfall unseres Präsidenten etwas getrübt. Eine Helikopterrettung mit der Seilwinde war nicht geplant und ist im Jahresprogram nicht zu finden. Unserem Präsidenten geht es inzwischen wieder gut und er bedankt sich bei seinen Helfern und der REGA für die rasche Hilfe.

Die Wandertage in Arosa waren ein voller Erfolg. Abwechslungsreiche Wanderungen oder einfach nur gemütlich die wunderschöne Gegend und Arosa geniessen, alle kamen auf ihre kosten.

Den Herbstanlass, organisiert von Roland Ludäscher, führte uns in das TCS Verkehrssicherheitszentrum in Derendingen. Interessantes rund ums Auto und das verhalten hinter dem Steuer war da zu vernehmen.

Die Herbstwanderung, geplant und geleitet von Ubald und Behti Probst, führte uns auf den Holzweg von Balsthal. Ausgehend von der Ruine Neu Falkenstein, vorbei an diversen Holzinstallationen führte die Wanderung zu einem sehr schönen Rastplatz mit Grill und Sitzgelegenheiten welche zum Verweilen einluden.

Die Weihnachtsfeier war ein weiterer Höhepunkt im Jahresprogramm des MTV. Eine gut eingespielte Gruppe organisierte diesen Anlass hervorragend. Der Eingang, geschmückt mit Sternen und Kerzenlicht und ein Weihnachtsbaum begrüsste die Gäste im Saal. Ein gutes Essen, schöne Musik, ein Samichlaus und eine Weihnachtsgeschichte gehörten ebenfalls zum gelungenen Anlass. Das gewaltige Dessertbuffet, zubereitet und gespendet von von Ursi und René Flüeli, rundete diesen Anlass wunderbar ab.

An der Abendunterhaltung des TV Derendingen beteiligte sich der MTV auch in diesem Jahr wieder mit einer Bühnendarbietung, welche von Lotti Allemann zusammengestellt und mit uns eingeübt wurde.



Rene Flüeli berichtete über den Turnbetrieb und stellte fest, dass im Schnitt 9,8 Turner die 36 Turnstunden besuchten. Da hat es noch Luft nach Oben. Die fleissigsten Turner wurden ausgezeichnet.

Die von Bruno Allemann vorgestellte Jahresrechnung 2017, bestätigt durch den Revisorenbericht, und das Budget 2018 wurde einstimmig genehmigt.

Wiederum wurde ein attraktives Jahresprogramm für 2018 vorgestellt, welches die gewohnten Anlässe beinhaltet. Eine Neuheit ist die Winterwanderung welche im Februar erstmals angeboten und von Urs Aebi organisiert wurde. Die Wandertage im August führen uns dieses Jahr ins Appenzellerland.



Leider musste der Männertunrnverein auch von 2 Mitgliedern und einer Gönnerin Abschied nehmen. Wir werden sie stets in unserer Erinnerung behalten.

Für den grossen Einsatz während 21 Jahren als Präsident und Organisator diverser Anlässe wurde an Hansruedi Graber die Ehrenmitgliedschaft erteilt. Er wurde mit einer Laudatio von Markus Kofmehl entsprechen geehrt. Nach 20 Jahren als Turnleiter und 11 Jahren im Vorstand trat Walter Kupferschmid zurück. Der MTV bedankt sich bei Hansruedi und Walter mit grossem Applaus und einem Geschenk.



Heidi Straub und Esther Reinhard von der Frauenturngruppe und Corinne Gerber und Nicola Neef vom Turnverein überbrachten liebe Grüsse und bedankten sich für die äusserst angenehme Zusammenarbeit währen dem Turn Jahr.

Am Schluss wurde wie immer eine Hutsammlung durchgeführt. Der Betrag wird jeweils einer Institution in Derendingen gespendet.

Mit dem Dank für die Teilnahme an der GV beendete der Präsident diesen Anlass. Der Männerturnverein begrüsst sehr gerne interessierte Männer über 40 in der Turnhalle, welche eine Schnupperturnstunde besuchen möchten. Jeden Donnerstag um 20.00 Uhr dehnen und stretchen wir unseren Körper damit wir fit bleiben. Auch haben wir ein sehr attraktives Jahresprogramm an welchem sich auch Ehefrauen und Partnerinnen beteiligen können. Für einen bescheidenen Jahresbeitrag kann man im Turnverein einiges erleben und die Kameradschaft pflegen.



Manfred Strähl