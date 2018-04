Am kommenden 15. April 2018, feiert Hans Villiger – von der Bevölkerung nur «Posthans» gerufen – in Beinwil/Freiamt im Kreise seiner Familie und mit Freunden und Bekannten seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar erfreut sich nach wie vor recht guter Gesundheit, ist auch noch fast täglich auf Spaziergängen unterwegs und besorgt seinen eigenen Haushalt grösstenteils noch selber.

Stets hatte er trotz seines grossen Engagements und Verpflichtungen für Beruf, Öffentlichkeit und Hobby auch Zeit für seine Familie (8 Kinder) und seine Frau Trudi, die leider viel zu früh bereits 1997 nach langer Krankheit verstarb. Sein berufliches Leben stand 50 Jahre ganz im Dienste der Post. Nicht nur führte er während 35 Jahren (1956-1991) die Beueler Post als Posthalter, sondern war auch während 50 Jahren Postautohalter (1954-2004), zudem 30 Jahre (1958-1988) Kassier/Verwalter der damaligen Darlehenskasse (heute Raiffeisenbank) sowie Gemeindekassier (1953-1973) und Zivilstandsbeamter (1956-1973).

Sein grösstes Hobby und auch Leidenschaft ist bzw. war aber nach wie vor die Blasmusik geblieben. Schon mit 15 Jahren trat er in die Beinwiler Musikgesellschaft ein. Als 18-Jähriger dirigierte er bereits seinen ersten Verein. Während je 25 Jahren führte er den Dirigentenstab in Beinwil/Freiamt wie Müswangen, aber auch in Gontenschwil, Beinwil a/See und selbst bis vor ein paar Jahren noch bei der Veteranenmusik Hohenrain und Müswangen. Auch als Musiklehrer und Förderer der Blasmusik hat sich Hans ab 1979 sehr engagiert und vielen Jungmusikanten das nötige Rüstzeug und die Leidenschaft zur Blasmusik vermittelt. 2013 konnte er auf 70 Jahre aktive Musikantentätigkeit (sowohl als Dirigent wie als Bläser) zurückblicken und wurde im Rahmen einer speziellen Feier für diese ausserordentliche Leistung geehrt.

Geschätzter Hans bzw. Posthans, für deine Zukunft wünschen wir, d.h. deine Familie mit Freunden wie Bekannten, dir und deiner Lebenspartnerin Agnes weiterhin viel Glück, Gesundheit und noch lange Wohlergehen!