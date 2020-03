80. GV der Waffenlaufgruppe Freiamt

Am vergangenen Freitag konnte Präsident Brunner Christoph sämtliche Mitglieder der WLG Freiamt im Rest. Hirschen in Bünzen herzlichst begrüssen. Als wichtigste Traktanden standen der Jahresbericht, Wahlen und die Rangliste der Freiämtermeisterschaft im Vordergrund. Diese und alle übrigen Geschäfte wurden von der Versammlung wohlwollend bestätigt. Im Jahresbericht zeigte sich Brunner sehr erfreut, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dank Oberst Kägi konnten Rekrutenschulen an diversen Waffenläufen mobilisiert werden und dadurch die Anzahl der Wettkämpfer gesteigert werden. Tagespräsident Trinkler Richard konnte die erfreuliche Mitteilung machen, dass für die zurücktretende Kassierin Brunner Christina sich mit Schwager Urs aus Lenzburg einen kompetenten Fachmann zur Verfügung stellt. Alle anderen Vorstandsmitglieder, Präsident Brunner Christoph, Niederlenz, Vice und Aktuar Lüthi Willi, Bünzen, Sportchef Wachter Beat, Möriken, und Beisitzer Schmidlin Michael, Lenzburg sowie die beiden Kassen Revisorinnen Hanni Weiler, Bünzen und Wachter Fernanda, Möriken wurden ebenfalls einstimmig bestätigt. Der Höhepunkt in diesem Jahr wird sicher die 80 Jahrfeier sein. Dazu werden noch vor Saisonstart alle Mitglieder mit einem neuen Trainer eingekleidet und in einem späteren Zeitpunkt unter dem Patronat der Firma Stöckli Sport, Boswil eine Reuss-Fahrt nach Melligen abgeschlossen. Die Ehrungen der Jahresmeisterschaft wurde am Schluss durch Sportchef Wachter Beat vorgenommen.

Die Rangliste der Freiämtermeisterschaft 2019 (2 Streichresultate) sieht wie folgt aus.

Gast Fritz M40, 390 Pkt., 10 Läufe Brunner Christoph M40, 359 Pkt., 8 Läufe Schmidlin Michael M20, 324 Pkt., 8 Läufe Biedermann Monica D, 323 Pkt., 10 Läufe Kühne Anton M50, 312 Pkt., 9 Läufe Schwager Urs M50, 267 Pkt., 10 Läufe Stadler Eufemia D, 242 Pkt., 10 Läufe Weiler Hanni D, 144 Pkt., 5 Läufe Schwager Martin M20, 124 Pkt., 4 Läufe

Bericht: Lüthi Willi