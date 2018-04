Kürzlich nahmen 76 Anwesende an der GV der Turnerinnen SVKT Olten teil. Nach einem feinen Essen wurde die GV speditiv durchgeführt. Die Jahresberichte der verschiedenen Gruppen sowie das Jahresprogramm wurden mit der Einladung verschickt. Marianne Uebersax konnte unter den Anwesenden auch die Gäste Br. Josef Bründler, Antonia Hasler und Sonja Baumgartner begrüssen. Erfreulicherweise sind 8 Neu-Eintritte in unseren Verein zu verzeichnen, ehemalige Aktive bleiben dem Verein auch als Passivmitglieder treu. Br. Josef Bründler gedachte in der Totenehrung einem verstorbenen Mitglied. Die diesjährige Versammlung war geprägt von der Demission von Marianne Uebersax - eine sehr engagierte Frau gibt die Vorstandsarbeit ab. Es konnte glücklicherweise eine neue Kassierin in der Person von Laura Kunz für den Vorstand gewonnen werden, sodass die Aufgaben neu verteilt werden konnten. Der übrige Vorstand sowie die technischen Leiterinnen stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Die Jahresrechnung, die mit einem Minus schloss, lag auf - sowie das Budget für das bereits begonnene Jahr. Beides wurde genehmigt, da die finanzielle Lage des Vereins nach wie vor sehr stabil ist. Marianne Uebersax erhielt nach der Verabschiedung einen stehenden Applaus für ihr grosses Engagement. Nach der Versammlung wurde den Anwesenden noch ein feines Dessert mit Kaffee serviert.