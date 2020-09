8. Mitgliederversammlung der Tagesfamilien Kanton Solothurn: Neues Vorstandsmitglied gewählt

Trotz der speziellen Situation mit Covid-19 fanden sich 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur verschobenen Mitgliederversammlung des VTSO im Egelmoos Pintli in Biberist ein.

Erfreulicherweise sind die geleisteten 64‘160 Betreuungsstunden im 2019 gegenüber dem Vorjahr wieder leicht angestiegen und entsprechen rund 31.7 Vollzeitplätzen in einer KiTa. Die meisten Betreuungsstunden werden von Tagesfamilien in den Regionen Grenchen, Solothurn, Biberist und dem restlichen Wasseramt geleistet. Die Betreuung in den Regionen Thal/Gäu und Olten macht zusammen immerhin 20% der Gesamtstundenzahl aus. Trotz dieser Zunahme weist der Rechnungsabschluss 2019 einen leichten Verlust aus.

Der VTSO leistete insgesamt in 46 Gemeinden des Kantons Solothurn Betreuung mit der Hilfe von rund 60 angestellten Tagesmüttern.

26 Tagesmütter wurden vom VTSO im letzten Jahr neu ausgebildet, darunter auch solche, welche diesen Beruf selbständig anbieten wollen.

Zum Dienstaltersjubiläum erhielten Annelis Däppen, Lotti Lohm, Therese Wittwer und Martina Schweizer jeweils einen SO.GUTschein überreicht.

Mirjam Fischer-Burkhard aus Etziken wurde als neues Vorstandsmitglied gewählt. Als ehemalige Tagesmutter des VTSO, Spielgruppenleiterin, selbständige Lernberaterin/Evaluationspädagogin und Mutter von drei Kindern bringt Mirjam Fischer viel Erfahrung und Wissen mit. Mit dieser Wahl wurde der bestehende Vorstand mit Gabriela Mathys (Präsidentin), Corinne Roth Wälti (Vizepräsidentin) und Myriam Schibli um ein viertes Mitglied aufgestockt.

Nach einer Runde Erfahrungsaustausch zum Umgang mit Covid-19 in der Tagesfamilienbetreuung liessen die Anwesenden den Abend bei einem Apéro ausklingen.

Mitgeteilt von

Esther Haldemann Zeltner, Geschäftsführerin VTSO

Weissensteinstrasse 81, 4500 Solothurn

info@vtso.ch, www.vtso.ch