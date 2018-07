Das Bernerchörli Frick besuchte dieses Jahr anlässlich des 75 jährigen Vereinsjubiläum einmal ein Bernisch Kantonales Jodlerfest. Am Samstag 16. Juni, traten die 28 Sänger/innen im wunderbar geschmückten Salzhaus in Wangen a.d. Aare vor die Jury. Mit dem Lied „Bärgwanderig“ von Ueli Moor erreichten sie die gute Note 2. Zufrieden kehrten sie nach einem gemütlichen (heissen) Festtag wieder nach Hause zurück. Nun ist der Bernerverein Frick schon mitten drin, in den Vorbereitungen für den 1. August Brunch auf dem Eichhof in Herznach