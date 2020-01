5. Weihnachtsaktion des Rotary Clubs Solothurn mit Tischlein deck dich

In der Schweiz werden jährlich zwei Millionen Tonnen Lebensmittel vernichtet. Andererseits leben 600'000 Menschen am oder unter dem Existenzminimum. «Tischlein deck dich» rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie armutsbetroffenen Menschen in der Schweiz. Im Gründungsjahr 1999 waren es 18 Tonnen Lebensmittel, 2018 bereits 3440 Tonnen! Dabei handelt es sich um einwandfreie Waren von über 800 Produktspendern aus Landwirtschaft, Gosshandel und Industrie.

Der Rotary Club Solothurn hat sich am Dienstag und Donnerstag vor Weihnachten in den Räumlichkeiten der Heilsarmee und im reformierten Kirchgemeindehaus an der Areggerstrasse in der Weststadt zum fünften Mal an dieser Aktion beteiligt und an über 100 bezugsberechtigte Familien aus der Region Solothurn ein Geschenkpaket mit Grundnahrungsmitteln, einem Bargeldbetrag und etwas Süssem übergeben. Diese freuen sich jeweils sehr über die Esspäckli, welche liebevoll mit einer Schleife versehen werden. Anwesende Kinder erhalten jeweils ein Extra-Süssigkeitenpäckli. Der Rotary Club Solothurn achtet darauf, dass ein Grossteil seines Wohlfahrtsfonds lokal eingesetzt wird.

Engagiert haben sich die Rotarier Franz Hunkeler , Esther Luterbacher Graf, Jürg Fröhlicher, Roland Balmer, Mimi Schmid, Marianne Jeger, Brigitte Sterki, Hans Gygax, Christoph Lengwiler und Jwan Dornbierer. Auf dem Bild zu sehen sind v.l. Franz Hunkeler, Esther Luterbacher Graf, Jürg Fröhlicher und Roland Balmer.