FC Frenkendorf 5. Liga – FC Therwil 5. Liga 4 : 1 ( 0 : 0)

Wie immer vor einer Meisterschaft die Mannschaften machen Vorbereitungsspiele. So auch am Sonntag, den 23.Juli 2017, auf dem Kittler die 5. Liga Mannschaft vom FC Frenkendorf. Man spielte gegen eine Mannschaft von Therwil, eine Mannschaft aus dem Unterbaselbiet. Die 1. Halbzeit kann man so bezeichnen, man sah es den Spielern an, dass sie eine Pause hatten. Ein ausgeglichenes Spiel ist es im grossen und ganzen in den ersten 45 Minuten gewesen. Gut ein Schuss von einem Spieler von Frenkendorf ging nur knapp neben das Gehäuse von Therwil. Mit einem gerechten 0 : 0 gingen beide Mannschaften in die Pause. Dann die zweite Halbzeit, wo man ruhig sagen darf, der Trainer Ali Yokus scheint die Frenkendörfer gut eingestellt zu haben. Warum? 62. Minute ein Corner für Frenkendorf, dann ein Flanke von einem Spieler, Kopfball 1 : 0 für Frenkendorf. Und schon 2 Minuten später, also in der 64. Minute ein gutes Zusammenspiel verschiedener Spieler vom FC F brachte das 2 : 0. Dann 1 Minute später schon für Frenkendorf das 3 : 0 . Die Therwiler waren geschockt das kann man ruhig sagen. Und ein satter Schuss brachte dann für den FC Therwil in der 72. Minute mit dem 3 : 1 wenigstens eine verdiente Resultats Verbesserung. Nur Frenkendorf wollte den zahlreich erschienen Zuschauern doch zeigen, dass man Spieler hat, die sehr flink am Ball sind. Dann auch verstehen mit einem guten Zusammenspiel erfolgreich zu sein. Also gelang das 4 : 1 schon 3 Minuten später nach dem Tor vom FC Therwil. Pünktlich pfiff der Schiri ab. Es kann spannend werden für die 5. Liga Mannschaft, denn mit diesem Spielerpotential ist ganz sicher ein Spitzenplatz in der Meisterschaft möglich. Chapeau kann man auch zum Trainer Ali Yokus sagen, denn er hat ein gutes Team auf die Beine gestellt. Also die 4. Liga wie auch die 5. Liga Mannschaft vom FC Frenkendorf gehen gut vorbereitet in die Meisterschaft. Es lohnt sich solche Spiele zu besuchen.