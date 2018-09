In einer vollen Stadtkirche feierte gestern Sonntag das TDS Aarau, HF Kirche und Soziales, dreierlei: Zum Abschluss ihres Studiums empfingen fünfzehn Studierende ihr Diplom in Sozialdiakonie. 25 neue Studierende wurden begrüsst und stellten sich vor. Der Dozent und Pfarrer Dr. Dieter Kemmler wurde von seinem Dienst am TDS Aarau nach vierzig Jahren geehrt und verabschiedet. Heiner Studer, Präsident des TDS Aarau, würdigte seine Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Bescheidenheit. Die Zuhörenden feierten ihn mit einer ausgedehnten stehenden Ovation.

Die Stadtkirche Aarau war bis auf den letzten Platz gefüllt – ganz bestimmt wollten viele der Gäste Dieter Kemmlers Verabschiedung nicht verpassen. Durch anerkennende und persönliche Worte von Heiner Studer, Präsident des TDS Aarau, wurde Kemmlers 40-jähriger Dienst am TDS Aarau gewürdigt. Drei Eigenschaften wurden hervorgehoben: Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Bescheidenheit. In den Dank eingeschlossen war auch Dieter Kemmlers Frau Elisabeth. Sie übernahm ebenfalls Aufgaben am TDS Aarau und unterstützte ihren Ehemann. Die ganze Familie war Teil der TDS-Gemeinschaft: Während vielen Jahren gingen Studierende bei Kemmlers ein und aus. Dr. Kemmler hat unzählige Studierende am TDS Aarau mit seiner kompetenten und begeisternden Art, das Neue Testament zu lehren, beschenkt. Darüberhinaus dozierte er regelmässig an Instituten in den USA und in Indien. Die stehende Ovation der Zuhörenden bezeugte die Ausstrahlung, welche Dieter Kemmler als Person und als Dozent auf seine Mitmenschen hatte.

Leuchtfeuer und Freudenboten

Die Feier stand unter dem Motto Leuchtfeuer. 25 neue Studierende stellten sich vor. Sie gaben je ein Müsterli ihres inneren Leuchtfeuers zum Besten: „Das Potential in meinen Mitmenschen wecken“, „gemeinsam singen und musizieren“, „andere zum Lachen bringen“ … „Ihr seid eine feurige Klasse“, meinte Felix Studer, Konrektor des TDS Aarau. „Vor allem aber sei Gott euer Licht. Lebt im Licht, indem ihr euch gegenseitig Licht seid, im Lernen und im Leben.“

Dr. Paul Kleiner – ehemaliger Rektor des TDS Aarau – rief den Diplomierten in seiner Festpredigt zu, Freudenboten und -botinnen zu sein und die gute Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus zu teilen, „wie ein Leuchtfeuer, sichtbar, einladend, orientierend: Es gibt Befreiung, es gibt ein Zuhause“. Er rief die Zuhörenden auf, die Identität als Freudenboten anzunehmen.

Vier Jahre haben die Diplomierten auf ein Ziel hingearbeitet – begleitet von Hochs und Tiefs. Nun stand die Übergabe der Diplome an. Sie wurde von warmem Applaus der Zuhörenden begleitet. Dieter Kemmler schloss mit dem Wunsch, sie alle mögen sein wie ein Buch, in dem ihre Mitmenschen lesen können wie Gott ist: Barmherzig und gnädig.