Die Eheleute Heidi und Werner Setz-Süess an der Bergstrasse 56 in Dintikon haben gleich 3fach Grund zum Feiern. Werner feiert am Samstag, 29. Juli 2017 seinen 90. Geburtstag, am Mittwoch, 2. August 2017 kann das Ehepaar die Eiserne Hochzeit feiern und am 21. August 2017 feiert Heidi ihren 85. Geburtstag. Diese 3 Feste begehen die beiden Jubilare zusammen mit der Familie am Samstag, 5. August 2017.

Heidi und Werner Setz wohnen in ihrem wunderschönen Einfamilienhaus an der Bergstrasse. Der Garten und die Umgebung bestechen durch die Liebe zum Detail und den grünen Daumen. Es ist immer wieder eine Freude daran vorbeizugehen oder zu fahren. Zudem halten die zahlreichen Enkelkinder die Beiden jung und fit.

Vor 65 Jahren, am 2. August 1952, haben die Eheleute Setz-Süess in der reformierten Kirche in Ammerswil den Bund fürs Leben geschlossen. Eine unglaublich lange Zeit.

Die Familie mit den Kindern und den Enkelkindern sowie die Behörde und die Einwohner von Dintikon gratulieren den beiden Jubilaren zu ihren Festen und wünschen Ihnen noch viele gemeinsame und glückliche Jahre, vor allem aber viel Gesundheit.