Am vergangenen Samstag fand der traditionelle 36. Paul Senn Cup auf dem Sportplatz Bechburg in Oensingen unter hervorragenden Bedingungen statt.

Petrus zeigte sich von einer höchst angenehmen Seite, nicht zu heiss und sehr angenehme Temperaturen für den Kampf um das begehrte runde Leder. 4 Mixed sowie 4 Herren Teams spielten in unterhaltsamen und spannenden Partien um den jeweiligen Turniersieg in ihren Kategorien. Die Sieger in der Mixed Kategorie, „Kung Fu Panda“, und die erfolgreichste Herrenmannschaft, „Tschau Sepp“, ergatterten die meisten Punkte und gingen als Turniersieger hervor (beide Teams sind auf dem Bild ersichtlich).

Ein grosser Dank geht in erster Linie an die Gemeinde Oensingen (Werkhof), welche den Fussballplatz optimal und infrastrukurtechnisch sehr gut vorbereit hat. Ebenso gilt der Dank allen Helfern, den Aktivmannschaften und dem Clubhausteam, welche mit dem Festbetrieb zum gemütlichen Anlass beigetragen haben.

Grobe Verletzungen gab es glücklicherweise keine zu beklagen, schwere Beine und ein Muskelkater im Anmarsch beim einen oder anderen Akteur eher schon. Möge die Fortsetzung im nächsten Jahr beim 37. Paul Senn Cup unter genauso optimalen Bedingungen stattfinden.