28. Chlauslauf mit neuem Datum und neuer Strecke

Neu findet der beliebte Härkinger Chlauslauf nicht mehr am Samichlaustag statt, sondern bereits eine Woche früher, dieses Jahr am Samstag, 30. November. Läuferinnen und Läufer sowie Walkerinnen und Walker jeden Alters können daran teilnehmen, auch Kinder- und Schülerkategorien mit 1.4 km- und 450 m-Distanzen gibt es. Start und Ziel befinden sich bei der Mehrzweckhalle Aesch in Härkingen. Die ersten Kategorien starten um 14:00 Uhr in Richtung Gunzgen. Am Anfang führt die Strecke über Feldwege, dann ein kleines Stück an der Autobahn entlang und durch eine Unterführung in den Wald. Der längste Teil der 5.35 km-Strecke befindet sich im Wald. Die Höhendifferenz beträgt 51 m. Wer sich für die Hauptkategorie anmeldet, läuft die Runde zweimal. Im Ziel wartet der Samichlaus mit einem feinen Grittibänz, und Kinder und Schüler werden zudem mit einer Medaille belohnt. Nach dem Lauf findet die Rangverkündigung in der Mehrzweckhalle statt. In der Festwirtschaft werden Getränke und Kuchen angeboten. Online-Anmeldung sind noch bis Freitag, 29.11.2019, 12:00 Uhr möglich über www.juratoptour.ch oder am Wettkampftag direkt in Härkingen vor Ort ab 12:00 Uhr bis 45 Minuten vor dem Start.