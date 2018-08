Wie es damals im Jahr 1993 begann ... .

Urs Keusch der damalige Pfarrer, hatte die Idee, dass die Eltern der Firmlinge an der Firmung mitsingen könnten. Dazu wurde ein Projektchor ins Leben gerufen. Eigentlich gedacht für dieses eine Mal, doch die Freude am gemeinsamen singen hielt auch nach jener Firmung an und die Gründungsmitglieder trafen sich fortan wöchentlich zur Probe. Auch nach 25 Jahren stossen Eltern der jeweiligen Firmlinge dazu, singen bei der Firmung ihrer Kinder mit und immer wieder bleiben einige im Musicambio hängen, weil es ihnen hier wohl ist und gefällt. Seit einem Jahr steht der Chor unter der Leitung von Maddalena Grazioli.

Am Donnerstag, 20. September um 19.30 Uhr in der Kirche St. Marien Biberist feiern wir unser 25 –jähriges Bestehen und laden euch zu unserem Jubiläumskonzert mit anschliessendem Apero ein.

Wir freuen uns auf euer Kommen.

Eintritt ist frei / Kollekte