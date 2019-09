Eine feierlich mit Blumen geschmückte Aula des Bürgerspitals empfing die geladenen Gäste. Sie alle kamen, um gemeinsam das 25-jährige Bestehen der Kontaktstelle Selbsthilfe zu feiern. Und zwar unter dem Motto „Selbsthilfe schafft Begegnung – Begegnung stärkt“.

Begrüsst wurden die Anwesenden von Regina Schmid, der Leiterin Kontaktstelle Selbsthilfe und Moderatorin des Abends. Gleich zu Beginn verdeutlichte Frau Regierungsrätin Susanne Schaffner in ihrer Laudatio die Wichtigkeit der Selbsthilfe und freute sich über die Anwesenheit der zwei bisherigen und der aktuellen Stellenleiterin. Alle drei waren und sind der Kontaktstelle Selbsthilfe Solothurn jahrelang treu. Auch daraus leitete Schaffner ab, dass die Selbsthilfe „eine sehr sinnhafte Aufgabe sein muss“.

Referentin Sybilla Kämpf, Mitglied einer Selbsthilfegruppe, Stiftungsrätin von Selbsthilfe Schweiz und Projektmitarbeiterin in Basel, berichtete über die Begegnung von Selbsthilfe und Fachwissen im Pilotprojekt „selbsthilfefreundliche Gesundheitsinstitutionen“. Fachpersonen des Kinderspitals Basel, Kämpf als Vertreterin der Selbsthilfegruppen und das Selbsthilfe Zentrum Basel erarbeiteten gemeinsam einen Kooperationsvertrag, der die Selbsthilfe im Spital strukturell verankert. Die Kontaktstelle Selbsthilfe Solothurn lanciert aktuell das Projekt im Kanton Solothurn mit den psychiatrischen Diensten in Langendorf. „Wir können gespannt auf die Entwicklung dieser Zusammenarbeit sein“ kündigt Regina Schmid an.

Dito, das Improvisationstheater vom Schwager Theater in Olten verdichtete zudem das Thema Begegnung auf eindrückliche Art und Weise. Aus Anekdoten und Stichworten der Gäste liessen sie neue und humorvolle Perspektiven auf die Selbsthilfe entstehen. Zahlreiche spannende Begegnungen bei einem Apéro rundeten schliesslich den gelungenen Abend ab. Für zahlreiche weitere stärkende Begegnungen wird sich die Selbsthilfe auch in den nächsten 25 Jahren im Kanton Solothurn einsetzen.