An den beiden letzten Wochenenden im März führten die Schützen Oensingen das 24. Erinnerungsschiessen Gewehr 300m mit insgesamt 633 Teilnehmenden durch. Das jährlich stattfindende Erinnerungsschiessen – dieses Jahr einen Monat früher als in den vergangenen Jahren – führt zurück auf das erste Solothurner Kantonalschützenfest im Bezirk Gäu, welches im Jahre 1878 im Leuental in Oensingen durchgeführt wurde. Gleichzeitig fanden auch das Born-Schiessen in Gunzgen und das Hans Roth-Schiessen in Wiedlisbach statt.

Das Gruppenschiessen der Kategorie Sport gewann die Gruppe „Les Lièvres“ aus Soyhières mit 475 Punkten (Höchsresultat 97) vor der Gruppe „Tiefmatt-Jura A1“ aus Oberbuchsten mit 475 Punkten (Höchsresultat 96) und der Gruppe „Roggen“ aus Balsthal-Klus mit 474 Punkten.

Bei der Kategorie Ordonnanz siegte die Gruppe „Firebird“ aus Liesberg mit 465 Punkten vor der Gruppe „Wisenberg 1“ aus Wisen mit 459 Punkten und der Gruppe „Madagaskar“ aus Oberdiessbach mit 458 Punkten.

Die Einzelkonkurrenz in der Kategorie Sport wurde durch Timo Zurlinden aus Niederbipp mit 98 Punkten (Tiefschuss 98) gewonnen. Das beste Resultat in der Kategorie D (Stgw 57/03) erzielte Bruno Röthlisberger aus Heimisbach mit 97 Punkten (Tiefschuss 100). In der Kategorie E (Karabiner, Stgw 57/02, Stgw 90) dominierte Josef Neuhaus aus Dällikon mit 96 Punkten (Tiefschuss 98).

Dieser Wettkampf konnte bei optimalen frühlingshaften Wetterbedingungen durchgeführt werden. Die Schützen Oensingen gratulieren und danken allen Schützinnen und Schützen für die Teilnahme. Wir freuen uns auf das 25. Erinnerungsschiessen 2020, welches wahrscheinlich wieder im gleichen Zeitraum gleichzeitig mit Gunzgen und Wiedlisbach stattfinden wird.

Mehr Resultate auf www.schuetzen-oensingen.ch Von Kurt Kehl, Oensingen