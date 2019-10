Kürzlich trafen sich die Werkhofmitarbeiter/innen der Niederämter Gemeinden und Kienberg zu ihrem alljährlichen stattfindenden Wegmachertreff.

Jedes Jahr stellt sich ein anderer Werkhof zur Verfügung den Treff zu organisieren. Eingeladen hat diesmal der Werkhof Starrkirch-Wil.

Beim Apéro mit Aussicht und dem anschliessenden geselligen Nachtessen kam es wieder zu einem interessanten Erfahrungsaustauch und Kennenlernen untereinander. Themen wie Littering, Maschinenpark, Wasserversorgung u.s.w betreffen doch jede Gemeinde auf die ähnliche Weise.

Mit neuen Erkenntnissen und Ideen gingen die Wegmacher nach dem Dessert zurück in ihre Dörfer, um am nächsten Tag wieder ihre wichtige Arbeit in den Gemeinden gewissenhaft ausführen zu können.(EW)