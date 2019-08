Vor 20 Jahren luden die Birmensdorfer Veteranen die Urdorfer zum ersten gemeinsamen Grillabend ein. Am 23. August war es wieder soweit. Die Musikveteranen beider Vereine trafen sich in Aesch, bei Ruedi, Irene und Rolf Suter zum gemütlichen Abend. Beim Apero wurden die Neuigkeiten ausgetauscht. Nach der Begrüssung von Obmann Walter Schmutz kam der Grillschef ins Spiel. Die Anwesenden brachten ihr Grillgut, wie Würste, Steak, Schnitzel usw. und Viktor Nägeli <prädelte> sie fachgerecht, dass er nur so von Lob überhäuft wurde. Mit Trinksame und Salaten eingedeckt ging es zu Tische. Bei den Gesprächen über Musik, Politik, Familie und Beruf ging die Zeit im Fluge vorüber. Schon bald wurde zum Dessert-Buffet gerufen. Bei den feinen Torten, Kuchen und Fruchtsalat wurde wacker zugegriffen. Auch der Kaffee mit oder ohne <Seitenwagen> durfte nicht fehlen. Der Obmann dankte allen Spendern der Esswaren und der Familie Suter fürs Gastrecht. Zur später Stunde war allgemeiner Aufbruch. Man war sich einig es war ein schöner gemütlicher Abend. Die beiden Obmänner Walter Schmutz Birmensdorf und Hans Boos Urdorf legen ihr Amt Ende Jahr in andere, jüngere Hände. Sie hoffen, dass diese Tradition weiterhin bestehen bleibt.

Von Hans Boos Urdorf