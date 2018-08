Zum Jubiläumsjahr liess sich der Turnverein Härkingen etwas Neues einfallen. Mit Pizzas und einem guten Glas Wein wollte man den Besuchern etwas Besonderes bieten. Das neue Angebot kam sehr gut an, durften wir doch an beiden Abenden zahlreiche Gäste in unserem «Stübli» bewirten.

Belohnt wurde unser Einsatz durch das tolle Wetter und die vielen zufriedenen Besucherinnen und Besucher, welche wir bei uns begrüssen durften.

Dank dem tollen Einsatz der vielen Helferinnen und Helfer konnte das neue Konzept erfolgreich umgesetzt werden.

Der Turnverein bedankt sich bei allen Gästen für Ihren Besuch und freut sich aufs Wiedersehen am Fröschenfest 2019!-RB