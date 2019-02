Am 17.2.19 trafen sich zum 2. Mal die Karatekas vom Shikara Ashi Te Ryu Aesch / BL, Karate-Ry Gelterkinden / BL und des Karate Sportverein Balsthal / SO.

Trotz Hoch «Dorit», welches mit vorfrühlingshaften Temperaturen lockte, fanden sich 33 Teilnehmer im Dojo des Karate Sportvereins Balsthal ein.

Wiederum wurde ein abwechslungsreiches Programm angeboten und die Zeit verging im Fluge.

Am 10. März 2019 starten wir an der 1. Junior Karate League in Spiez und am Wochenende vom 16. / 17. März 2019 in die neue Swiss League Saison im Sursee.

Karate Sportverein Balsthal