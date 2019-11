2. Munimattschwingen am 5. Juli 2020 in Obergösgen

Munimatt-Schwinget am 5. Juli 2020 in Obergösgen

Das Munimatt-OK ist bereits in den Startlöchern und der Sieger-Muni geboren. Er wird in einigen Wochen bei seinem Sponsor, Clientis Bank Aareland in Lostorf getauft werden. Noch ist das 1. Munimatt-Schwinget vom 7. Juli mit dem souveränen Sieger Kropf Marcel, SK-Mümliswil, in bester Erinnerung. Bereits angemeldet für das Munimatt-Fest in Obergösgen, hat sich die befreundete Schwinger-Sektion aus Giswil, mit rund 30 Aktiv- und Jungschwingern. Somit ist auch im sportlichen Bereich mit einer glanzvollen Besetzung am zweiten Munimatt-Schwinget vom 5. Juli 2020 zu rechnen.

Therese Gerber/Medien

Schwingklub Olten-Gösgen