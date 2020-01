19. Gägerstart im Kulturzentrum Schützenmatt

12 Tage vor dem Schmutzigen Donnerstag findet im Kulturzentrum Schützenmatt in Olten ein vorfasnächtlicher Grossanlass für alle Geschmäcker statt. Gastgeber vom traditionellen Gägerstart ist die Herregäger Guggemusig Olte, welche seit 1965 nicht mehr vom farbenfrohen Oltner Fasnachtstreiben wegzudenken ist.

Am Samstag, 8. Februar 2020, um 20.00 Uhr, öffnen sich die Türen in der Schützi. In der ehemaligen Turnhalle sorgen sechs Guggenmusiken aus der näheren und weiteren Umgebung für den musikalischen Rahmen. Der Ursprung der Guggenmusik findet man bereits im 16 Jahrhundert. Heute handelt es sich meist um eine stark rhythmisch unterlegte, auf ihre eigene, sehr spezifische Art gespielte Blasmusik. Das Line-up 2020 am Gägerstart kann sich wahrlich sehen lassen und wird die Besucherinnen und Besucher begeistern.

Zwischen den Guggenauftritten sorgt der in der Region allseits bekannte «DJ DeeDee» für Stimmung.

In einem separaten Aussenzelt finden die Fasnachtsfreunde das neue «Gägerstöbli». Während dem Genuss eines leckeren Risotto mit Boccalino oder einem Glas Wein sorgen zwei Sänger-Cliquen aus Olten für Unterhaltung. Keine Lust auf Risotto? Kein Problem; dann schmeckt sicher die frisch zubereitete Pizza. Ein umfassendes Getränkeangebot in den verschiedenen Bars und im Stöbli rundet das breite Angebot ab.

In diesem Jahr gibt es bei 10 gekauften Tickets zusätzlich 2 Gratistickets dazu! Zudem haben „Ü40“ Gratiseintritt. Tickets können über die Plattform von eventfrog.ch oder an der Abendkasse bezogen werden. Die Herregäger Guggemusig freut sich auf die kommende närrische Zeit in der schönen Stadt Olten.