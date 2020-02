148. Generalversammlung Frauenchor Balsthal

Die Präsidentin Judith Hafner durfte an der 148. Generalversammlung 25 Aktiv- und Ehrenmitglieder begrüssen. In ihrem Jahresbericht streifte sie kurz das vergangene, intensive aber sehr abwechslungsreiche Vereinsjahr. An der Generalversammlung konnte 1 neue Sängerin in den Chor aufgenommen werden. Für langjährige Vereinszugehörigkeit wurden folgende Sängerinnen geehrt: Hanny Buxtorf gehört seit 55 Jahren dem Frauenchor an, Franziska Leisi und Erika Häfeli dürfen auf 35 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken und werden zu Veteraninnen der Schweizerischen Chorvereinigung ernannt, Marianne Amstutz singt seit 20 Jahren und Monika Baumgartner seit 10 Jahren im Chor mit. Auszeichnungen für fleissigen Probenbesuch konnten 3 Sängerinnen entgegen nehmen.

Zahlreiche Anlässe werden auch im Jahr 2020 durchgeführt. Unter dem Titel „grüezi, ciao, bonjour, allegra“ erfreuen die Sängerinnen das Publikum mit „Musig us der Schwyz“ am 6. Juni im Kultursaal Haulismatt zusammen mit der Schwyzerörgeli Grossformation Wynau, moderiert wird dieses Konzert vom „Vogulisi“ alias Christoph Vögeli. Die Kaffee-Stube am Zeltfest vom 21./22. August wird wieder vom Frauenchor betrieben. Das beliebte Adventskonzert ist für den 13. Dezember in der kath. Kirche mit verschiedenen Mitwirkenden in Planung.

Unter der neuen Leitung von Franziska Baumgartner macht das Singen wirklich Freude und Spass. Neue Sängerinnen sind jederzeit herzlich willkommen. Die Proben finden jeden Dienstag von 19.30 bis 21.30 Uhr im Singsaal des Rainfeldschulhauses in Balsthal statt.

Text und Bild: Judith Hafner