2018 war ein wenig hektisch, doch mit Geduld und grossem Einsatz brachten wir bis Ende Jahr alles auf die Reihe. Einen sehr schönen Gottesdienst mit Domorganist B. Guélat der die 2. Cäcilienmesse von J. Gruber begleitete zusammen mit Solistin und Violine S. Walser durften wir an Ostern erleben.

Mitte Juni nahmen wir am Abschieds- Gottesdienst aller Thaler Chöre in Aedermannsdorf teil. Pfarrer Bebek wünschen wir zum wohlverdienten Ruhestand in seiner Heimat Kroatien alles Gute und PA Fabian Schäuble viel Freude und Erfolg bei seinen neuen Herausforderungen.

Bowling war Anfang August angesagt im Tenniscenter Balsthal. Mit unserem Dirigenten Akira Tachikawa - einem Bowling-Profi – konnten wir leider nicht mithalten. Es war trotzdem ein fröhlicher Nachmittag.

Maria-Himmelfahrt feierten wir bei strahlendem Wetter in der Lourdes Grotte, zelebriert wurde die Messe von Gerneralvikar Markus Thürig.

Die Bitten des Pastoralraumes wurden erhört und so konnte am Bettag in einem feierlichen Gottesdienst die neue Pastoralraumleiterin Frau Andrea Allemann in Ihr künftiges Amt eingesetzt werden. Viel Glück Andrea im Thal und Gottessegen bei dieser nicht leichten Aufgabe.

An der GAT und der 1050- Jahrfeier Laupersdorf war unser Chor mit einem kleinen Infostand vertreten und trug auch mit einem Beitrag unserer Vereinsgeschichte der letzten 50 Jahre, zur Dorf-Festschrift bei.

Auch der gemeinsame Gottesdienst der Pastoralraumchöre am Christkönigssonntag mit der Canisius-Messe wird uns allen in guter Erinnerung bleiben.

Ein festlicher Abschluss des Jahres 2018 war der Mitternachtsgottesdienst an Weihnachten mit der Messe von Ch. Gunod mit Solistin, Violine und Orgel. Es zelebrierte Weihbischof Denis Theurillat, welcher dem Chor mit Applaus dankte. Diese Anerkennung am Jahresende freute uns besonders.

3 Mitglieder erhielten die Fleissauszeichnung für sehr guten Probenbesuch. Gerhard Eggenschwiler wurde für seine 20-jährige Tätigkeit im Vorstand als Aktuar mit ein paar guten Tropfen, geehrt. Gesamthaft nahm der Chor 2018 an 13 kirchlichen und 2 weltlichen Anlässen teil. Mit den 46 Proben total 61 Mal.

Im Juni 2019 findet das Verbandscäcilienfest in Aedermannsdorf statt, organisiert vom Chor Herbetswil. Die DV der Verbandschöre ist am 6. November 2019 im Pfarreisaal Laupersdorf.

Wir sehen unter der neuen Pastoralraumleitung einem guten Vereinsjahr entgegen und freuen uns auf eine angenehmes Miteinander.

Danke allen Chormitgliedern, Freimitgliedern, unserem Dirigenten und Organisten sowie dem Vorstand und dem Kirchgemeinderat für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2018 im Dienste der Pfarrei.

Wir würden uns über neue Chormitglieder sehr freuen, nur Mut – es braucht nicht viel, Freude am Singen und gute Laune.

Präs. W.Marti