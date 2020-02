118. Generalversammlung des Samariter-Vereins Urdorf am Freitag 7.2.2020

Alle Jahre wieder steht die GV des Samariterverein-Urdorf im Kalender.

Es sind die gewohnten Abläufe, die uns zur Einstimmung in die GV begleiten und so Ruhe und Konzentration aufbauen. Der Apéro mit fröhlichem Geplauder und anschliessend das feine Essen von Urs Meier und seinem Partyservice bereiten uns auf den geschäftlichen Teil vor. Um 20:15 Uhr eröffnet die Präsidentin, Berti Weber, den offiziellen Teil der 118. Generalversammlung. Anwesend sind 41 Mitglieder, 1 Passivmitglid und 5 Gäste. An erster Stelle dankt die Präsidentin ihrem Mann, Peter Weber, der zum 43. Mal das GV-Bulletin gestaltet hat. Mit viel Applaus werden die Berichte der verschiedenen Ressorts angenommen. Die Abnahme der Rechnung und des Budgets durch die Aktivmitglieder sind ein Beweis für das grosse Vertrauen, das dem Vorstand entgegengebracht wird. Auch dieses Jahr gibt es Gratulationen für Verdienste und langjährige Mitgliedschaften, Eliane Hug für 15 Jahre Samariterin, Willy Forster 15 Kursleiter, Erika Thoma 30 Jahre Samariterin, André Riedle 30 Jahre Samariter, Anita Wismer 35 Jahre Samariterin , Elisabeth Boss 35 Jahre Samariterin, Berti Weber 40 Jahre Samariterin, Ruth Schlumpf 45 Jahre Samariterin Peter Weber 45 Jahre Samariter, Heidi Baumgartner 50 Jahre Samariterin, Paulina Blumenthal 50 Jahre Samariterin

Mit einer Rose begrüssen wir Cramer Mirjam, Rüdy Janine, Spalinger Maya und die nicht anwesenden Hilpert Bernadette und Scheurer Nicolas als neue Mitglieder. Damit engagieren sich neu 36 Damen und 19 Herren aktiv im Verein. Die Samariter von Urdorf freuen sich, dass unsere Präsidentin auch in dem kommenden Jahr den Verein führt. Das gewohnt gute Dessert und die Bulletin-Verlosung mit anschliessendem Lotto bilden den Abschluss der gelungenen GV 2019. Ein grosser Dank an alle, die bei der Organisation mitgeholfen haben insbesondere den fünf Kameraden der Feuerwehr Urdorf.

©Marcel Hengartner