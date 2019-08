Am 23. August am späten Nachmittag fanden sich immer mehr Leute im Schulhaus Hinterbüel ein. Dies um am Jugendsporttag mit dabei zu sein. Eine stattliche Anzahl von 117 Kinder und Jugendlichen nahmen am Wettkampf teil.

Für die Kleinsten galt es Enteli zu fischen, Bälle in die Garage zu treffen und möglichst schnell einen Parcours zu bewältigen, während auf einem Stab ein Ball balanciert wird. Etwas schwieriger war der dreiteilige Wettkampf für die Älteren. Beim Gummistiefel weitwerfen zählte jeder Zentimeter. Auf dem Skatebord hiess es Balance zu halten und sich am Seil so schnell wie möglich vorwärts zu ziehen. Die Kondition wurde auf dem Rundlauf beim Holzbeigen getestet. Auf die Oberstufenschüler wartete ein Basketballturnier.

Um 17.30 wurde mit den Jahrgangsläufen gestartet. Nachdem auch die jüngsten Knaben und Mädchen die Ziellinie erreicht hatten, motivierte der Speaker die Mütter und Väter, sich für die Läufe bereit zu machen. Je 8 Startende fanden den Mut sich zu messen. Bei den Mamis machte Olinda Küenzli das Rennen, bei den Papis hatte Reto Frankiny die Nase vorne.

Jetzt wartete der Höhepunkt des Abends. Alle Erst- bis Drittplatzierten pro Jahrgang fanden sind auf der Startlinie ein. In einem spannenden Rennen setzte sich bei den Mädchen Anja Bucher durch. Schnellster Wangner wurde Kajlash Montefinale.

Nach den Finalläufen fand das traditionelle Gönnerapéro statt. Marc Nussbaum dankte allen Gönnerinnen und Gönnern für ihren Beitrag. Der Club kommt für die Kosten der Preise und Medaillen auf, welche an die Kinder und Jugendlichen abgegeben werden. Gleichzeitig wurde am Basketballturnier um den Sieg gekämpft.

In der Festwirtschaft wurde der Hunger gestillt und ein gemütlicher Schwatz gehalten. Die Kinder vergnügten sich auf dem Spielplatz. Pünktlich um 19.45 begann die Siegerehrung. Alle auf dem Podest der Jahrgangsläufe erhielten eine schöne Medaille. Den Schnellsten des Tages wurden die grossen Medaillen umgehängt. Beim verkünden der Rangliste des dreiteiligen Wettkampfs stieg die Spannung nochmal. Jedes Kind durfte einen tollen Volleyball und einen kräftigen Applaus entgegennehmen. Die detaillierten Ranglisten sind auf www.stvwangen.ch einzusehen.

Ich möchte Allen danken, die zum guten Gelingen des Anlasses beigetragen haben.

Nicole Grütter