Die Ballongruppe Basel wurde zusammen mit der Motorflugruppe Basel im Jahre 1928 in Basel gegründet. Darum wird fast jedens Jahr mit ca 10-11 Ballonen im Spätsommer eine Fahrt über der Region Basel abgehalten. Dieses Jahr starteten am 16.08.2020 die Heissluftballone in Allschwil BL und landen in der Region von Kandern Deutschland. Mit einem gemütlichen Mittagessen und Siegerehrung wurde der Anlass dann feierlich beendet.