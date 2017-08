Am Sonntag den 13. August starteten 129 Schwinger darunter 8 Gäste von den anderen Teilverbänden um 8.30Uhr. 5000 Zuschauer verfolgten während des Tages die Kämpfe und durften ein tadellos Organisiertes Schwingfest miterleben. 11 der 22 Kränze durften sich Aargauer Schwinger sich von den Ehrendamen aufsetzen lassen. Der 23 Jährige Bearda Samuel der gelernte Metzger erkämpft sich am NWS in Therwil seinen ersten Kranz.PA

Fotos: PA