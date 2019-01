Am vergangenen Samstag fand die 107. Generalversammlung des STV Winznau statt. Ein ganz besonderer Anlass für den Verein und all seine Mitglieder. Denn zum ersten Mal seit zehn Jahren durften wieder Frauen als aktive Turnerinnen aufgenommen werden. Als Versammlungslokal dieser Generalversammlung diente wie jedes Jahr das Clubhaus des FC Winznau. Über 40 Turnerinnen, Turner, Ehrenmitglieder und Gäste nahmen an der Versammlung teil. Das vom Verein offerierte Nachtessen war in diesem Jahr ein ganz spezieller Gaumenschmaus. Nach einer speditiven Präsentation der Jahresberichte und dem Vorstellen der Jahresrechnung, dem Budget und dem Jahresprogramm, kam der spannendste Teil der Versammlung. 20 Frauen durften als Aktivturnerinnen aufgenommen werden und auch 3 junge Männer haben den Sprung vom Mitturner zum Aktivturner gemacht. Nebst diesen Eintritten hat der Verein auch einen speziellen Austritt zu verzeichnen. Nach mehreren Jahren demissioniert Marcel Grob aus seinem Amt als Beisitzer und gibt seinen Austritt aus dem Turnverein bekannt. Der gesamte Turnverein dankt ihm für sein turnerisches Engagement und wünscht ihm in seiner Zukunft nur das Beste. Zudem wurde ein weiteres wichtiges Amt abgegeben und neu besetzt. Das Ämtli des Fähnrichs wird nach über 10 Jahren von Martin von Felten an Jannis Baumann übergeben. Der STV Winznau dankt Martin von Felten für seinen Einsatz im Verein und wüscht Jannis Baumann in seinem neuen Amt viel Spass und Erfolg.

Der langjährige Vereinspräsident, Reto Viehweg, führte professionell und mit viel Charme durch die Generalversammlung. Der Verein steht in finanzieller Hinsicht nach wie vor auf äusserst stabilen Beinen, was die Mitglieder sehr freut.

Das Highlight des Turnerjahres 2019 steht schon seit langer Zeit fest. Das Eidgenössische Turnfest in Aarau, an welchem der STV Winznau mit 38 Mitgliedern teilnehmen wird.

Neuer Wind im Vorstand

Der Vorstand 2019 / 2020 sieht wie folgt aus: Präsident Reto Viehweg, Vize-Präsident Thomas Mani, Kassier Philipp Schlatter, Aktuar Robin Marrer, Beisitzer Pascal Gisiger, Roman Grob (neu), Oberturner Leander Bläsi (neu), Oberturnerinnen Alisha Binder (neu), Tamara von Felten (neu), Sina Gisiger (neu) und Präsident Nachwuchsriege Tobias Schoch.

Winznau, 27. Januar 2019, Sina Gisiger