33 Grad, die Sonne brennt, der Schweiss läuft, das kühlende Reusswasser ruft zur verdienten Abkühlung. Kein Mensch denkt an weiss verschneite Hänge, gute Skigebiete, akzeptable Lagerhäuser - oder doch? Ein fünfköpfiges Team ist in den Vorbereitungen für das kommende 10. Jubiläums-Ski- und Snowboardlager vom Verein Winterlager Niederwil, Nesselnbach und Fischbach-Göslikon.

Durch den Umstand, dass die Schule kein eigenes Ski und Snowboardlager mehr angeboten hat, hatten Christoph Sommerhalder und Patric West die Idee, ein Lager auf privater Basis, für die Schulkinder der Gemeinden anzubieten. Bereits das erste Lager im Jahr 2019 war ein voller Erfolg. Mehr als 50 Kindern konnte eine unvergessliche Woche in Grächen ermöglicht werden. Nach drei Winterlagern in Grächen folgten drei weitere in Adelboden und weitere drei Lager in der Lenzerheide. In diesen insgesamt neun Lagerwochen haben ca. 450 Kinder unzählige Kurven gefahren, Schneebälle geworfen, sich auch einmal eine Prellung eingefangen und sicherlich ein mal pro Lager Älplermakaronen genossen. Für das 10. Lager reisen wir nun in der ersten Aprilwoche 2019 nach Scuol. Momentan hat es noch freie Plätze!

Vieles hat sich seit dem ersten Lager nicht verändert. Der Schnee ist weiss, Ski oder Snowboard fahren macht unglaublich viel Spass, die Nachtruhe ist ein ewiger Kampf zwischen Leitern und Kinder und drei der fünf Vorstandsmitgliedern waren bereits im ersten Lager dabei. Zehn Lager ist eine ansehnliche Zahl und es darf schon fast von einer Tradition gesprochen werden, die der Verein Winterlager in Niederwil geschaffen hat. Die aktuellen Mitglieder vom Vorstand haben sich jetzt entschieden, dass das 10. Lager ihr letztes Lager sein wird. Dies muss allerdings nicht bedeuten, dass die Tradition nicht weiter existieren kann. Aktuell werden NachfolgerInnen gesucht, die den Verein übernehmen wollen und weiterhin ein Ski- und Snowboardlager für die Schüler und Schülerinnen von Niederwil/Nesselnbach und Fischbach-Göslikon organisieren einschließlich Wettkämpfen. Wir vom Vorstand versprechen den neuen Leuten pro Jahr eine unvergessliche, eindrückliche Woche voller Spass!