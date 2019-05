Bald ist es wieder soweit. Das legendäre WUDU steht vor der Tür und dass schon zum 10. Mal. Auch dieses Jahr wieder mit verschiedenen Würsten von der Metzgerei Schmid (Birmenstorf) und feinem Bier von der Brauerei Lägerebräu, Wettingen. Auch für eine Bar mit kühlen Drinks und Wudelis ist natürlich gesorgt.

Am Freitag starten wir mit einer 5-Liber-Bar ins WUDU-Weekend. Am Samstag wird euch das K-City-Chörli mit musikalischen Einlagen unterhalten und an der Bar wird euch DJ GIGI so richtig einheizen.

Das WUDU-Team freut sich auf euren Besuch.