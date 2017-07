Präsident Jules Rutishauser konnte an der Jubiläumsfeier vom 9. Juli 2017, welche in Form eines Brunchs auf dem Bauernhof der Familie Schaufelberger stattfand 30 Gäste begrüssen, darunter Gemeindeammann und Grossrat Werner Scherer, Grossrätin Michaela Huser, Gemeinderat Jürg Lienberger und als Vertreter der SVP Ortspartei Neuenhof Franz Mazenauer. In seiner Begrüssungsrede erinnerte der Präsident an die Gründung der Partei im Jahre 2007 und die positive Entwicklung seither. Er dankte auch den beiden Vorstandsmitgliedern Felix und Urs Schaufelberger für die perfekte Organisation und Durchführung des Anlasses. In seinen Dank schloss er auch Philipp Neukomm ein, der ausgezeichnete Rösti kochte. Der reichhaltige Brunch mit Zopf, Käse, Fleischplatte usw. fand grossen Absatz. Am Schluss kredenzten die beiden Schaufelberger noch einen feinen Weisswein. Dass bei soviel kulinarischen Genüssen die Stimmung bald ihren Höhepunkt erreichte, konnte nicht erstaunen. Am Schluss waren sich alle einig. Einen Anlass dieser Art sollte wieder in unser Jahresprogramm aufgenommen werden.